الصحة تسجل 781 بكورونا وتنفي منح مبالغ مالية للمصابين

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الأربعاء، تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصابًا للشفاء خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه “تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩)”. وأضافت أن “مختبرات الوزارة سجّلت (٧٨١) اصابة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٦٢، بغداد/ الكرخ: ١٠٩، مدينة الطب: ٦٦، النجف: ١٩، البصرة: ٤١، السليمانية: ٤٦، أربيل: ٦، دهوك: ٥٢، كربلاء: ١١، كركوك: ٣٥، ديالى: ٨، بابل: ٣٣، ميسان: ٣٥، الديوانية: ٧، ذي قار: ٢٨، المثنى: ١٨، الانبار: ٥”. وأوضحت أنه “تم تسجيل ٥٨٧ حالة شفاء، مقابل ٢١ حالة وفاة”. وتابعت الوزارة، أن “مجموع الاصابات بلغ ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٠٩٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٣٨١٧، منهم ٤٦ راقدين في العناية المركزة، فضلًا عن بلوغ مجموع الوفيات ٢٥٦ حالة”. وفي سياق متصل، نفى وزير الصحة حسن التميمي، أمس الأربعاء، إعطاء المرضى مبالغ مادية أثناء مكوثهم في المستشفيات. وقال التميمي في مؤتمر صحفي إنه “لا وجود لأي مبالغ مالية تعطى للمرضى أثناء مكوثهم في المستشفيات لتلقي العلاجات”، مشيرا إلى “ضرورة وقوف الجميع مع الجيش الأبيض لعبور جائحة كورونا والسيطرة عليه”. وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية تدعم علميا جهود كوادر الوزارة وإجراءاتها من خلال حالات الشفاء المستمرة”، مستنكرا “الأحداث الأخيرة في ذي قار وتطاول البعض على الكوادر الصحية”.