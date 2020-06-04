الصحة تصدر بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار وتطالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها

أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، بياناً بعد اقتحام صحة ذي قار، فيما طالب بحماية مؤسساتها ومنتسبيها.

وذكرت الوزارة في بيان انها “تستنكر وتدين الإعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها”.

وأكدت أن “باب الشكوى على اي مؤسسة او موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية وان مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها خصوصاً في هذه الاوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئية لجائحة كورونا منذ اشهر وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين”.

وطالبت وزارة الصحة، الجهات المعنية كافة بـ “حماية مؤسساتها ومنتسبيها وان يحاسب المخالفون وفق القانون وان يكون دعم المؤسسات الصحية وأبطال الجيش الأبيض أولوية الجميع”.

وكان ناشطون قد تناقلوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من المتظاهرين باقتحام مكتب مدير عام صحة ذي قار، واجبروه على الاستقالة.