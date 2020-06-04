الصحة تقيم دعوى قضائية ضد المجموعة التي “اعتدت” على دائرة صحة ذي قار

اعلنت وزارة الصحة، عن اقامة دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان إنها “إقامت دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الابيض متمثلة بمديرها العام والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى”.

واكدت الوزارة أنه “في الوقت الذي تبذل ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا فان من واجب الجهات المعنية حماية هذه الملاكات وخط الصد الأول”، معربة عن ادانتها “هذا الاعتداء واكدت حرصها على امن وسلامة منتسبيها وحفظ كرامتهم”.

وكان ناشطون قد تناقلوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من المتظاهرين باقتحام مكتب مدير عام صحة ذي قار، واجبروه على الاستقالة.