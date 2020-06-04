الصحة تقيم دعوى قضائية ضد المجموعة التي “اعتدت” على دائرة صحة ذي قار

اعلنت وزارة الصحة، عن اقامة دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار.
وقالت الوزارة في بيان إنها “إقامت دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الابيض متمثلة بمديرها العام والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى”.
واكدت الوزارة أنه “في الوقت الذي تبذل ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا فان من واجب الجهات المعنية حماية هذه الملاكات وخط الصد الأول”، معربة عن ادانتها “هذا الاعتداء واكدت حرصها على امن وسلامة منتسبيها وحفظ كرامتهم”.
وكان ناشطون قد تناقلوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من المتظاهرين باقتحام مكتب مدير عام صحة ذي قار، واجبروه على الاستقالة.