النفط تكشف عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية

كشفت وزارة النفط عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن وكيل الوزارة كريم حطاب قوله، إن “المشاريع المعدة لاستثمار الغاز لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد، مؤكداً وجود توجه لاستثمار الحقول الغازية كالمنصورية وعكاز في ظل الحاجة الملحة”.

وأضاف حطاب، أن”هناك محاولات لدخول الشركات السعودية للاستثمار في حقل عكاز”، لافتاً إلى أن “هذه الحقول كانت محالة الى شركات عالمية في الجولة الغازية الثالثة لكنها تلكأت”.

وأوضح أن “وزارة النفط خطت خطوات ك‍بيرة في استثمار الغاز المصاحب لاسيما في البصرة وذي قار “.