النقل تسجل عدة هزات أرضية في مندلي وآخرى بالسليمانية

سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل، الخميس، حدوث ثماني هزات ارضية ،صباح اليوم الخميس، في جنوب شرقي قضاء مندلي بمحافظة ديالى واخرى في شمال شرقي محافظة السليمانية.

وقالت المراصد الزلزالية في تقريرها ان “الهزة الارضية تبعد 31 كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وحدثت في تمام الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3،5 ) درجة على مقياس رختر”، مشيرة الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة”.

وتابع التقرير “كما تم تسجيل ثماني هزات أرضية فجر اليوم في جنوب شرقي قضاء مندلي تراوحت قوتها بين (2,6- 3،9 ) درجة مئوية على مقياس رختر حيث سجلت الأولى في تمام الساعه 1،9،58 بقوة 3،2 درجة وتبعد42 كم والثانية في تمام الساعة 1،15،46 وبقوة 2،6 وتبعد 45 كم والثالثة في الساعة 1،27،00 بقوة 3،7 وتبعد 47 كم والرابعة في تمام الساعة 1،29،4 بقوة 3،4 وتبعد 40 كم والخامسة في الساعة1،42،24 وبقوة 2،7 وتبعد 46كم اما الهزة السادسة في تمام الساعة 1،20،51 بقوة 2،6 وتبعد 46 كم والسابعة في الساعة 1،27،32 بقوة 3،9 وتبعد 55كم وكانت الهزة الأخيرة ضمن هذه المجموعة حدثت في تمام الساعة(6،40،56 ) دقيقة وبقوة (2،7) درجة على مقياس رختر وتبعد (40) كم”.

يذكر ان المراصد الزلزالية ل‍وزارة النقل العراقية سجلت امس قبيل ظهر الاربعاء حدوث هزة ارضية في منطقة ايلام في ايران وتم شعور بها في محافظتي العاصمة بغداد وديالى كما سجلت اربعة توابع هزات ارتدادية في المنطقة قرب الحدود العراقية الإيرانية.

