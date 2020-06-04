تأخر الرواتب وفساد مستشر.. تجدد الاحتجاجات في السليمانية

تجددت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية، الخميس، لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بفرص عمل ورفع حظر التجول وتوزيع الرواتب المتأخرة.

وقال مصدر إن المئات من أهالي محافظة السليمانية، في اقليم كردستان، جددوا، اليوم، تظاهراتهم الاحتجاجية، مبينا أن اهالي قضاء شارزور التابع للمحافظة نظمةا اليوم ايضا تظاهراتهم الاحتجاجية.

وأوضح أن المتظاهرين رفعوا شعار “كورونا يقتلنا مرة واحدة، والظلم يقتلنا كل يوم”، وشعارات اخرى ضد تأخر الرواتب وانعدام فرص العمل وانتشار البطالة والفساد المستشري في البلاد عامة والمحافظة بصورة خاصة.

وخرج اهالي السليمانية بتظاهرة ضد حظر التجول منذ فرضه يوم الاثنين، الماضي، ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وجوبهت بالقوة لتفريقها.