زيارة مرتقبة لعلاوي الى ايران ونائب يعتبرها “رسالة اطمئنان”

كشف مصدر سياسي، ان وزير المالية علي علاوي، يعتزم زيارة ايران قريبا، فيما اعتبر احد النواب هذه الرسالة بمثابة “رسالة اطمئنان.

وقال المصدر ان “وزير المالية علي علاوي اجرى بعد عودته من زيارة السعودية والكويت، مباحثات مع السفير الإيراني ب‍بغداد إيرج مسجدي بشأن مجمل العلاقات الاقتصادية التي تربط العراق وايران، سيما ملف الطاقة والتعاون التجاري، وملف إعادة فتح الحدود المشتركة بين البلدين”، مبينا ان “السفير سلّم علاوي دعوة رسمية لزيارة إيران، وأن الوزير قبلها”.

واضاف أن “الوزير لم يحدد بعد موعدا للزيارة، لكنه سيبحث خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملفات استيراد الطاقة من إيران، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق، اضافة الى انه سيتم بحث ملف إعادة فتح الحدود بين البلدين، وإمكانية توسيع التعاون التجاري بينهما”.

فيما اعتبر النائب رعد الدهلكي ان “هذه الزيارة المرتقبة ذات طابع سياسي، وأنها بمثابة رسالة اطمئنان إلى الجانب الإيراني، تؤكد وقوف العراق بشكل حيادي من الجميع”.

واضاف ان “العراق يريد أن يطمئن الجميع بأنه يتبنى موقفا واحدا من كل الأطراف (إيران والسعودية)، وأنه لا يميل إلى طرف على حساب الآخر”، معبرا عن رغبته بأن “تصب الزيارة في صالح العراق، لا سيما أن إيران ليس لديها اليوم ما تقدمه للعراق في ظل العقوبات التي فرضت عليها”.