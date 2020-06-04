قضاء كوردستان يلاحق رجل الاعمال ورئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبدالواحد

سجل الإدعاء العام في اقليم كوردستان شكوى ضد رجل الاعمال ورئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد ، المتهم باختلاس نحو 70 مليار دينار عراقي من المواطنين ، كما كان قد حرض على انتهاك اجراءات حظر التجوال والوقاية من كورونا .

وعبد الواحد الذي يملك مجمع ناليا ومجموعة مشاريع سكنية وسياحية في السليمانية وقنوات اعلامية ، متهم بالتهرب من سداد ديون حكومية تقدر بملايين الدولارات ، كما انه متهم بتصوير الحياة الشخصية لعدد من أعضاء وقيادات الحراك عبر كاميرات مراقبة سرية ، تم دسها في مقرات إقامتهم ، وفق ما أكدت قيادية في الحراك في ابريل / نيسان 2019 ، كما كان من المعادين لاستفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان في عام 2017 عبر ترأسه مجموعة “لا للاستقلال الان” في مدينة السليمانية .

وتلوح حكومة اقليم كوردستان باجراءات قانونية رادعة بحقه بسبب مديونيته للحكومة بمبلغ 69 مليار دينار عراقي ، اي مايزيد عن 58 مليون دولار امريكي ، عليه دفعه واعادته لكنه يتهرب من ذلك .

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة ، بان الحكومة لن تتغاضى عن اي فاسد بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها.

وكان مالكون ومستثمرون لاسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية التي يملكها عبدالواحد قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم عبر النصب والاحتيال .

وكان حراك ‹الجيل الجديد› برئاسة شاسوار عبد الواحد قد حصل في انتحابات أيلول / سبتمبر 2018 على 8 مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 111 مقعداً، فيما لم يفز مرشحو الحراك سوى بمقعدين فقط في البرلمان العراقي.

هذا فيما اظهرت لقطات فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل يوم امس ، متظاهرين في السليمانية وهم يطردون شاسوار عبدالواحد الذي حضر تظاهرة للكسبة واصحاب المحلات ، محاولا استغلال المناسبة لاغراض دعائية ، لكن ماجصل ان المتظاهرين لاحقوه بهتافات ” سارق ” و”كذاب” بينما كان يحاول الفرار منهم .