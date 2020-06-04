محاولة سرقة فاشلة في بيروت.. والمحرض عراقي!

أفادت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 27/05/2020، أقدم شخصان ملثّمان على الدخول إلى منزل مواطنة في محلة النهر-بيروت أثناء تواجدها بداخله، وشهر أحدهما مسدسا حربيا بوجهها وقاما بتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته، من دون أن يسرقا شيئاً وهدّداها بأذيّتها في حال أخبرت أحداً بالأمر، ومن ثم لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة”.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على كشف هوية الفاعلَين وتوقيفهما.

وأشارت قوى الأمن الى انه “نتيجةً للمتابعة والإجراءات الاستعلامية، وفي خلال فترة /24/ ساعة، تمكنت القطعات المذكورة من تحديد هويتَيهما: م. ع. (مواليد 1995، لبناني)، و م.ع. (مواليد 1977، لبناني) وهما من أصحاب السوابق، الأول بجرم مخدرات والثاني بجرمَي قتل وسرقة”.

وأكدت أنه “بتاريخ 28/5/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوّة خاصة في الشعبة من توقيفهما بعملية متزامنة وخاطفة في منطقة الضاحية، وجرى ضبط المسدس والدرّاجة المستخدمَين أثناء العملية”.

وأعلنت أنه “بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ محاولة السرقة التي باءت بالفشل، باعتبار أنهما لم يعثرا على خزنة الأموال، وانهما هدّدا صاحبة المنزل وسيّدة أخرى كانت برفقتها بالقتل في حال أخبرتا أحداً بذلك”.

كذلك، أفادت مديرية الأمن الداخلي أنهما “اعترفا بأن شخصاً من التابعية العراقية قد زوّدهما بمعلومات عن وجود خزنة أموال وأشياء ثمينة في المنزل، كونه دخله سابقاً، ويدعى: ر.ب. (مواليد 1977، عراقي)”.

وأشارت الى أنه “تم توقيف (ر. ب.) بتاريخ 29/5/2020 في محلة كنيسة مار مخايل-الشياح”.

وأعلنت أنه “بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. كما أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.