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محذرا من الاقتراض الخارجي.. نائب يقترح الية لتوفير سيولة مالية

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان اجراء الاصلاحات الداخلية ستوفر لحكومة مصطفى الكاظمي سيولة مالية لتغطية النفقات، محذرا من اقدام العراق على الاقتراض الخارجي.

وقال كوجر “اننا في عام 2019 لم نسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي، على اعتبار ان الاقتراض الداخلي هو امر ممكن في ظروف معينة لكن الخارجي سيترتب عليه التزامات كثيرة قد تضر بالبلد على المدى البعيد”، مبينا ان “الاقتراض الخارجي قد يتضمن في البعض منه شروط والتزامات والبعض الاخر قد يمس بسيادة الدولة”.

واضاف كوجر انه “بحال توفر ارادة حقيقية من رئيس الوزراء وحكومته، فاننا حينها لن نحتاج الى الاقتراض الخارجي”، لافتا الى “اننا بحال ذهبنا الى الاقتراض الخارجي فان اقصى ما يمكن الحصول عليه من قروض الدول وصندوق النقد الدولي لن يتجاوز الخمسة عشر مليار دولار، وهذا المبلغ من الممكن توفيره بحال اجراء بعض الاصلاحات الداخلية”.

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