بسم الله الرحمن الرحيم

(وقعوا على عريضة لطيف يحيى)..(لم نراهن ليحكم العراق..لكن لكشف فساد عوائل المرجعيات)

كلام بالمباشر.. لكل من ينتقد (لطيف يحيى).. كذلك كلام للطيف يحيى..نقول:

(على الاقل لطيف يحيى.. سعى ولم يكتفي باليوتيوبات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.. بل ترجم ذلك لعمل على الارض مستفادا من وجوده خارج العراق.. بعيدا عن مخالب القوى الفاسدة الحاكمة بالعراق المتمثلة بالمليشيات والارهابيين.. لفضح اعلى طبقة تتحكم بالطبقة السياسية الحاكمة بالمنطقة الخضراء بالعراق.. واقصد عوائل مرجعيات النجف الاحياء والاموات الاجانب الاصل).. ففي زمن صدام كانت اعلى سلطة حاكمة هو (صدام نفسه).. ولا يعلو عليه سلطة سياسية او دينية حتى المشيخة السنية منها.. فكان يتطلب توجيه (الجهود وتركيزها ضد صدام اساسا) يعني سقوط منظومة الدكتاتورية وحكم حزب البعث من جذوره.. بمواجهة صدام.. وهذا فعلا ما حصل عام 2003..

وبالزمن الحالي اعلى سلطة واخطرها هي من تعطي شرعية لهذا النظام السياسي

واقصد (عوائل مرجعيات النجف الاحياء والاموات).. ال الصدر وال الحكيم وال السستاني وال الخوئي… اضافة الى (الخامنئي حاكم ايران) ومرجعيات بقم (كالحائري).. الذين يتدخلون بكل شؤون العراق الا (بملف الفساد) لا نجدهم يعيرون لذلك اي اهمية بشكل يثبت تورطهم بهذا الملف وانتفاعهم منهم ضمن مقولة: (اموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي ما يشاء)..

ولا يُعتبر لديهم انتشار الفساد مبرر (لاسقاط شرعية النظام السياسي الحاكم بالخضراء)..

الذي يستمد شرعيته من (عمائم هذه العوائل المرجعية).. رغم ملف الفساد هو العقبة الكبرى امام نهوض العراق اقتصاديا وعمرانيا وامنيا، إضافة لكون هذه الملف سببا في وضع عقبات كبرى امام القضاء العراقي، كون الفاسدين هم حيتان مهيمنة على مفاصل الدولة العسكرية والامنية والاعلامية والمدنية.. وكون (مافيات الفساد) المتمثلة بالكتل والاحزاب والشخصيات السياسية.. مدعومة من اجندة خارجية وخاصة الايرانية.. (فالمليشيات والاحزاب الاسلامية) مرتبطة بنظام طهران للنخاع.. وننبه كتأكيد لما نقول (ان السستاني مثلا دعى للانتخابات بعد 2003. .) ولكن (بعد انكشاف فساد السياسيين وافتضاحهم).. ادعى غلق الباب بوجوههم.. ولكن المثير للريبة انه (لم يدعو للثورة ضدهم) لا بثورة مسلحة ولا غير مسلحة..

علما اني شخصيا تم وضع اسمي ضمن (لجنة الثورة).. ببداية انتفاضة تشرين 2019..

وتم اخراجي من هذه اللجنة ببداياتها بعد دعوتي للتظاهر امام بيت السستاني وبيت الصدر والسفارة الايرانية.. حيث اشرت بان (القابعين بالخضراء) ببغداد مجرد ادوات (لعوائل السستاني والصدر والسفارة الايرانية).. فعليكم بتظاهرات صامتة امام تلك البيوتات (الإيرانية واللبنانية الاصل إضافة للسفارة الايرانية).,., وكذلك اشرت بان الحل لمنطقة العراق لن تكون الا بمشروع سياسي يقوم على جعل جزء من مدينة النجف حول مرقد الامام علي.. دولة كالفتيكان لتفك المرجعية وصايتها عن العراق وشيعته.. وفدرلة العراق لثلاث اقاليم.. وجعل العراق نظام رئاسي فدرالي.. وتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري منذ 2003 لحد نجاح التغيير..

وننبه بان رفع العريضة لكشف اموال (عوائل المرجعيات) بلندن لا يستهدف (رمزية المرجعية)

فكما (لم يكن الهدف رمزية رئيس الجمهورية) عندما تم معارضة صدام. .ولكن استهدف شخص صدام كدكتاتور ورط العراق بحروب وكوارث، لا تقل خطورة عن كوارث الفساد والمليشيات والاحزاب الفاسدة التي حكمت منذ 2003.. كذلك اليوم (الهدف ليست استهداف رمزية المرجعية وموقعها الروحي.. ولكن استهداف عوائل مرجعيات النجف الاحياء والاموات الذين تشوب حولهم روائح الفساد التي تؤكدها ترفهم بالعيش وتحويلهم مبالغ ضخمة للخارج وخاصة للندن ببريطانيا..

وننبه بان (سياسيي شيعة الكراسي) هم من اعترفوا لسنوات بان هناك ملفات لدى القوى السياسية وشخوصها (تبتز بها عوائل المرجعيات) بالنجف المتورطة بالفساد.. (فعريضة لطيف يحيى) سوف تكشف المخفي.. وتنهي ملف ا لابتزازات.. باعلى سلطة متحكمة بالعراق وسياسييه ونقصد (عوائل مرجعيات النجف الاجانب الاصل).. واليكم الادلة بالصوت والصورة ..

https://www.youtube.com/watch?v=keqyR2-t9gY…

ثانيا: كما ان (المراهنة كانت بزمن صدام على الشيعة والاكراد بدعم قوى كبرى لاسقاط صدام).. لان (المكون السني) انذاك كانت تحكم عقليته محددات.. فحتى من يعارض صدام من اهل السنة.. كانت مخاوفه من (وصول الشيعة والاكراد) لإقصائه من الحكم .. فاليوم المراهنة (افتراضيا).. بالمحصلة على (العرب السنة) لاسقاط منظومة الفساد بالعراق.. كونهم (مكتوين) بهذا النظام السياسي وليس لديهم محددات كالسابق..

ولكن حتى هذا الاعتماد (نظري)..

كون الصراعات السنية السنية، بين اجنحة البعث فيما بينها، وصراع بين الاسلاميين واجنحة داخل الاخوان المسلمين، اضافة لداعش والقاعدة ككوابح لنجاح اي مسعى سني لتصحيح المسار السياسي بالعراق، والاخطر ان الكتل السياسية المحسوبة على العرب السنية وشخوصها.. هم جزء من منظومة النظام السياسي الفاسد القابع بالخضراء ومتورطين بتقاسم الكعكة العراقية.. باعتراف المشهداني بان سياسيي السنة (اعطهم مالاتهم.. اي حصتهم من الاموال) يسكتون.. ويطلق عليهم (سنة الجنطة)..

ثالثا: ولمن يتخوف من الشيعة العرب بان (لطيف يحيى) سني.. نقول:

لم نراهن على لطيف يحيى ومشروعه ان يحكم العراق وان يكون بديل عن النظام السياسي الفاسد بالخضراء.. ولكن نراهن على عريضته لكشف فساد المؤسسة الدينية.. ونحن شخصيا ايضا نؤمن بأن المراهنة على (السياسيين والمعممين) لانقاذ العراق.. كمن يراهن على صدام الدكتاتور.. بنشر الديمقراطية بالعراق؟ او يراهن على (عبد الفلاح السوداني) الحرامي لنشر النزاهة بالعراق؟ وكذلك نؤمن بضرورة دعم قوى كبرى تساعدنا لكنس هذه الطبقة السياسية الفاسدة من جذورها بالعراق كما خلصتنا قوى كبرى من نظام الدكتاتور صدام..فلا نريد العراق يرجع للوراء مثل زمن صدام او الملكية او او او.. ولا نريد البقاء بالوضع الحالي المزري ايضا.. نريد وضع جديد ينهض بالعراق باسس جديدة.. تضمن استقراره واستقلاله وسيادته..

ولكن السؤال نراهن على من ؟؟

فبخصوص (لطيف يحيى).. لا نخسر شيء ان وقعنا على عريضته لكشف فساد (رجال الدين والمؤسسة الدينية من ال الحكيم وال السستاني وال الخوئي).. فان سقط هؤلاء سقطت القوى السياسية والحزبية والمليشياتيه وراءهم.. بشكل او باخر.. وسنفضحهم.. من قمة الهرم..وان لم نوقع.. سوف نكون مثل الغرقان .. كلما يمر زورق ولو صغير يقول (هذه ليست سفينة عملاقة ويقصد دولة كبرى.. بالمحصلة لا اراهن على عريضة).. فتاتي المراكب الصغيرة ويتركها.. وهذا المركب الصغير ونقصد (عريضة لطيف يحيى).. هي (خطوة بخطوات 1000 ميل).. اي خطوة كفيلة بانقاذنا او لنقل تضعنا بالمسار الصحيح.. (والحجارة التي ما تعجبك.. تفشخ راس عدوك).

ونقول لمن يراهن ايضا على (القوى الكبرى) ومنها (امريكا)..التي لا نعاديها ولكن يجب فهما:

فامريكا يمكن ان تسقط النظام الفاسد بالخضراء .. ولكن المشكلة امريكا لا تعطي البديل.. بل تنتظر من العراقيين البديل، وبديل العراقيين هو الكارثة (الاسلاميين، القوميين، الشيوعيين) فهل لدينا غير هذه النفايات نقدمها لانفسنا وللعالم.. وكلنا نعلم ان السموم الثلاث على مائدة السياسية العراقية منذ تاسيس العراق كدولة لحد يومنا هذا هي (الشيوعية والاسلامية والقومية)..

ثانيا: لماذا تتخيل العراقيين (مكون واحد او شعب واحد)..

فمشكلة العراق ان من يحكمه او ينتظر التغيير يعتقد ان هناك شعب واحد اسمه العراقيين .. في وقت هناك مكونات وشعوب متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد.. (فان كنت تريد ان تطاع فاطلب المستطاع).. فتعامل مع العراقيين كما هم.. واستثمر الطاقات بعد ترتيبها وتنظيمها .. واقصد (الذين يثورون ضد النظام الفاسد بالخضراء هم العرب الشيعة بأغلبيتهم بوسط وجنوب الرافدين) .. في حين كوردستان والمثلث السني لم يخرجون بانتفاضة تشرين 2019..

(فالاكراد يريدون الاستقلال فاستفتوا عليه).. (السنة العرب اولوياتهم.. باعتصاماتهم.. يريدون الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية والمادة 4 ارهاب.. الخ).. لهذا ظهروا بمطالبهم بخدمة (القاعدة والبعث).. بالمحصلة اولوليات السنة ايضا ليست اولويات الاكراد والشيعة.. و اولويات الشيعة (محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين).. واسترداد الاموال وهذه ليست اولوليات الاكراد والعرب السنة..

والاقلية المتمثلة بالتبعية الايرانية من (مرجعيات عجمية ولبنانية تقيم بالنجف، ومليشيات واحزاب من وحي مرجعيات النجف وقم تحكم اليوم فسادا بالعراق).. وحاكمة وتهيمن على رقاب الاكثرية العربية الشيعية الثائرة.. فهذه ضد اي تغيير بالعراق، وتعتبر اي محاربة للفساد او مجرد طرح العدالة الاجتماعية بالرواتب مثلا ، يستهدفها..

فالمراهنة على (العراقيين).. ككتلة واحده (نظرة غير صحيحة)..

والمراهنة على (الامريكان) للتغيير.. صحيحة.. ولكن (المشكلة ليس بالتغيير بل بالبديل).. فامريكا اسقطت صدام.. فانتخب ملايين العراقيين باطيافهم وباصابعهم البنفسجية الحرامية واللصوص.. من اسلاميين وقوميين وشيوعيين.. وبعد سنوات ادرك معظم الناخبين العراقيين خطأهم فحاولوا تشكيل تنظيمات وبرز لديهم شخصيات للتغيير فتم تصفيتها جسديا وتسقيط اخرى، وتمخض عن ذلك تظاهرات انتفاضة تشرين 2019 وقبلها مقاطعة كبرى لانتخابات 2018 التي شابها التزوير ايضا..

ثانيا.. لماذا فشلت التظاهرات.. اليس لانهم ايضا وضعوا خطوط حمر؟

فبينما المتظاهرين قمعوا.. وفشلوا بسبب وضعهم خطوط حمر حالهم حال (اركان النظام السياسي الفاسد).. الذين اعتبروا (المرجعية وعوائلها المعممة) خط احمر.. في وقت التظاهرات يجب ان تذهب للنجف حيث بيت السستاني وبيت الصدر.. وللسفارة الايرانية وقنصليات ايران بالعراق.. هذا الثالوث الشيطاني الذي يتحكم بالعراق وليس المنطقة الخضراء الفاسدة المشرعنة بعمائم السوء بقم والنجف.. ولا ننسى بان سبب الفشل او تراجع زخم التظاهرات بانتفاضة تشرين.. بتراجع المنحى لمن يشارك بالتظاهرات.. ليس لعدم ايمانهم بهدف الانتفاضة التشرينية بسقوط منظومة الفساد، ولكن لعدم بروز مشروع وقضية باليات واضحة للتغيير كبديل عن النظام السياسي القابع بالخضراء، وبقيادة جديدة من رحم المشروع..

ولا ننسى التهميش لمعرف (العرب الشيعة)

فرغم التظاهرات اغلبهم الساحق من العرب الشيعة بوسط وجنوب، لم يتم تداول هذا المصطلح (العرب الشيعة) فلماذا عندما تم الاستفتاء بكوردستان اطلق عليه (استفتاء الاكراد) واعتصم العرب السنة بالغربية (اطلق اعتصامات السنة العرب) فلماذا عندما يتظاهر العرب الشيعة بوسط وجنوب لا يذكر مصطلح (العرب الشيعة)؟

ففي زمن صدام (هميش معرف العرب الشيعة) واختزل فقط (بعرب) حتى يحكم محافظات العرب الشيعة بوسط وجنوب (العاني والراوي والتكريتي والدليمي.. الخ) من السنة.. ويتم تفضيل الاجانب من مصريين وسودانيين .. الخ بمبررات واهية قومية.. وبعد سقوط صدام وحكم البعث والقوميين، تم تهميش مصطلح العرب الشيعة ايضا.. ولكن هذه المرة من الاسلاميين الموالين لايران واختزل فقط (بشيعة) حتى يحكمنا الايرانيين السستاني والحائري والخامنئي .. الخ والموالين لايران ويفضل الاجانب الايرانيين على اهل العراق.. كل ذلك استمرار لبراثن خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو التي حرمت العرب الشيعة من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء والقطيف.. في حين منحت العرب السنة 20 دولة .. و العجم الشيعة دولتين ايران واذربيجان، والاتراك السنة عدة دول باسيا الوسطى اضافة لتركيا..

وهذه نصائح (الطيف يحيى).؟؟ (لا تحمل العراقيين اكبر من طاقتهم) وكن (كماو تسي تونغ)

فلطيف يحيى.. تعرضت عريضته الخاصة بالتوقيع لكشف فساد عوائل مرجعيات النجف وتحويلهم مليارات باسماءهم الشخصية ببريطانيا.. هذه العريضة تعرضت مرتين للتخريب.. فرغم ان العريضة وصلت عدد موقيعها اكثر من 12 الف يوم 1/ 6/ 2020 بايام معدودة وهذا عدد كبير في ظل للتضيق والحجب والتكتم الاعلامي على عريضتكم بخصوص كشف اموال ال الخوئي وال السستاني وال الحكيم ببريطانيا.. والفترة ضيقة فقط 30 يوم.. (ولا يوجد ترويج اعلامي لا قنوات فضائية ولا مقروءة ولا مسموعة.. الخ).. (فلطفا لا تحمل العراقيين اكبر من طاقتهم).. فشخصيا وقعنا على العريضة.. .. ولكن فوجئنا بان الرابط معطل منذ .. 2/ 6/ 2020.

ثانيا: العراقيين يعتبرونكم ضمن (السياسيين )..

(واصبح للعراقيين نفسية.. تقول.. لا تعتمد على اي سياسي فهو يبحث فقط على مصلحته،، سواء بالحكم او خارج الحكم).. وانت سني عربي .. وهناك صراع سني سني .. بين اجنحة بعثية واجنحة اخوانية ومتطرفين وصدامية.. الخ.. فيسقط بعضهم البعض.. وهناك شيعة بعضهم يعتبرونك معادي لهم.. ولا يثقون بك.. اما الاكراد.. !!!! فلهم عالمهم الخاص.. (كيف تقنع هؤلاء).. ولا تقل لي اني لا اعترف بالسنة والشيعة والاكراد.. فعدم اعترافك لا يعني عدم وجود هذه الحقائق على الارض والذكاء كسبهم كما هم..

ونقول للطيف يحيى.. لماذا (يبتلى اهل العراق) بمن هم لا يعون طبيعة المجتمع العراقي

فالامام الحسين .. ترك العراق 19 سنة.. ثم بعد موت معاوية وتسلم يزيد للسلطة.. يريد من اهل العراق الثورة.. لمجرد بعض من اهل الكوفة ارسلوا له رسائل.. وهو يقيم خارج العراق (بالحجاز).. فبدل ان ياتي للعراق وينظم الانصار .. ثم بعد ذلك يعلن الثورة.. نجده من خارج الحدود يريد ان يسقط بني امية بخطوة واحده (بتحميل هذا العبأ على اهل العراق فقط دون غيرهم من الامبراطورية الاموية وولاياتها)..

ولطيف يحيى يريد من العراقيين التواقيع على عريضته وقبلها الثورة.. وهو خارج العراق بالاف الكيلو مترات وبفارق زمني يقدر بعقود من الزمن ترك العراق.. ونطلع احنه اهل العراق مو خوش اوادم لان (جناب من يريد الثورة او التاييد) لا ينجح بمشروعه او قضيته.. فيلقي فشله على اهل العراق وليس على نفسه.. الا ترون كيف القادة الذين انتصروا قادوا ثوراتهم من داخل اوطانهم وشعوبهم.. فماو تسي تونغ قادة ثورته ببضع عشرات من الثوار حتى اصبح له جيشا بـ 87 الف مقاتل.. لينهزم ويتراجع .. ثم يعود ويكافح ليرفع شعار (الف ميل يبدأ بخطوة واحده) وفعلا انتصر..

فمشكلة لطيف يحيى لم يحدد جمهوره.. (الشيعة، العرب السنة، الاكراد)..

ثم ينطلق.. فالمفروض ان يحدد ثم ينتقل لمرحلة اشمل.. ولا نقصد ان (يتقوقع) لطيف يحيى (بمكون دون اخر) ولكن يجب ان يثبت نجاحه داخل مكونه .. فمثلا نجد التجربة الكردية باقليم كوردستان بقيادة البرزاني، اصبحت المكونات العراقية التي لا تتمتع باقليم تتمنى التجربة الكردية بحصولهم على اقاليم بمنطقهم.. للنهوض بواقعهم.. (فالبرزاني) نجح مقارنة ببقية العراق .. بنهضة كوردستان، ثم جاء لبغداد مع بقية الكتلة الكردية مستمدين قوتهم من الاقليم الكوردي.. وثانيا: (على لطيف يحيى ان يقدم مشروع وقضية) تطمئن المكونات من شرور بعضها البعض، ثم ينطلق لكسب الانصار للمشروع..

حتى لا يقع لطيف يحيى بخطأ كارثي عند شرائح سياسية ونشطاء.. داخل كل مكون..

فنجد سنة عرب يحملون الشيعة المسؤولية لما جرى بالعراق.. وشيعة يحملون السنة المسؤولية.. واكراد يحملون العرب.. وهكذا وكل ذلك لان هؤلاء يعملون على تبرئة زعاماتهم السياسية والدينية من الكوارث والفساد والدكتاتورية والعمالة التي عصفت وتعصف بارض الرافدين منذ قرون وليس فقط منذ تاسيس بريطانيا لدولة باسم العراق ببداية القرن الماضي من نتاج خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو الانكلو فرنسية..

وكذلك ننبه (لطيف يحيى) بتساؤل (لماذا تسعى لكشف زيف قادة محسوبين شيعة)

في حين انت تعترف بيوتيوباتك.. ومنها بخصوص (رغد صدام) مثلا بتكتمك على (مستنقع عائلة صدام وحفيداته) بالامارات وغيرها.. وتبرر لصدام فشله وكوارثه.. بالقاء اللوم على حاشيته.. تذكرنا بمن برر للمالكي والجعفري وعادل عبد المهدي.. الخ بدعوى هم (خوش رؤساء وزراء) ولكن الحواشي والشركاء هم السبب وبمرور الوقت ينكشف زيف ذلك وينكشف بان المالكي والجعفري وعادل عبد المهدي وكل الطبقة السياسية فاسدة وعميلة وعقيدتها الخيانة بجذورها.. ولو وضع اي منهم باطهر مكان لنكسوه. . مثال مقتدى الصدر اللبناني الاصل الذي يدرك الجميع بانه مختل وجاهل.. فهل تقبل ان يبرر فشله وفساد تياره بدعوى (حواشيه)؟ السؤال (حواشي صدام) من نصهم اليس صدام (والطيور على اشكالها تقع).. كذلك حواشي الصدر والمالكي والحكيم الخ .. غربان تعكس غرابهم الاكبر الذي علمهم الفساد ..

وكذلك نتعجب من ظاهرة (متلازمة ستولكهوم).. التي لدى لطيف يحيى وشرائح بالعراق

ونقصد فئة قتل نظام صدام مقربين لهم.. نجدهم بمرور الوقت يحبون جلادهم صدام.. فلطيف يحيى يقول (عدي قتل ابيه)؟؟ ومع ذلك يترحم لطيف يحيى على (الجلاد صدام).. يذكرنا بمن وصف (المالكي بمختار العصر) و(الصدر للجنة جسر) و(الجعفري فيلسوف) و(عادل عبد المهدي اقتصادي كبير) و(الشهرستاني عالم ذرة).. الخ لينكشف بان هؤلاء مجرد توافه.. وان من برر فشلهم بحواشيهم.. ليتبين بان حواشيهم هم انعكاس لفساد وفشل ودنائة هؤلاء الشخوص انفسهم..

بالمختصر للطيف يحيى:

(لا تحمل العراقيين اكبر من طاقتهم).. صدقني البارحة 1/ 6/ 2020 كان عدد الموقعين بالالاف.. بايام معدودة.. وهذا عدد كبير .. في ظل للتضيق والحجب والتكتم الاعلامي على عريضتكم بخصوص كشف اموال ال الخوئي وال السستاني وال الحكيم ببريطانيا.. والفترة ضيقة فقط 30 يوم.. (ولا يوجد ترويج اعلامي لا قنوات فضائية ولا مقروءة ولا مسموعة.. الخ).. (فلطفا لا تحمل العراقيين اكبر من طاقتهم).. فشخصيا وقعنا على العريضة.. .. ولكن فوجئنا بان الرابط معطل اليوم .. 2/ 6/ 2020. كما ذكرت جنابكم ايضا باليوتيوب اليوم..

ثالثا: انت تشتم امريكا وبريطانيا.. الخ.. اذن انت غير مدعوم من اي قوى دولية مؤثرة .. والذكاء كسب قوى دولية لمشروع انقاذ العراق وفضح الفاسدين الحاكمين والمعممين بارض الرافدين..

فلا تحمل العراقيين اكبر من طاقتهم يا لطيف يحيى..

فـ (40) مليون.. تحت نظام فاسد مدجج بعشرات المليشيات الدموية الاجرامية، اضافة للجماعات الارهابية كداعش والقاعدة.. فماذا تريد منهم ان يفعلون؟ ثم ماذا سوف يفرق لدى اهل العراق لو كشفت لهم (كيف تعيش بترف انت وعائلتك وبقصور غناء)..(حشاك) هذه مزعطة.. لا تقل عن ما يفعله سياسيي الفلتة ومعمميهم.. من سرقة اموال العراق لتعيش عوائلهم الترف الحرام ويحولون اموال العراق بصفقات فساد للخارج..

ونؤكد ما اكدناه لسنوات.. بان من قتل الغيرة لدى نسبة كبيرة من اهل العراق هو صدام

فلنتذكر كيف شباب ورجال العراق يساقون للجبهات الموت .. ولمقابر محمد السكران والنجف و غيرها.. من مقابر مدن العراق.. ويخرج صدام للاجانب المصريين بالبصرة ويقول للمصري الحق بضرب العراقي وان يقول المصري للعراق اطلع انت من العراق هذا العراق عراق المصريين وجاءت شركة اورسكوم السيئة الصيت المصرية لتطلق على فرعها بالعراق 0عراقنا0 تيمنا بكلام صدام الذي كسر عيون العراقيين بصهاينة العراق المصريين.. ام نسيتم ذلك استاذ لطيف يحيى المحترم؟

ونتعجب.. من لطيف يحيى .. كيف تريد ان تنتصر وانت لا تكسب قوى كبرى لجانب القضية

فانت تشتم امريكا وبريطانيا.. الخ.. اذن انت غير مدعوم من اي قوى دولية مؤثرة .. والذكاء كسب قوى دولية لمشروع انقاذ العراق وفضح الفاسدين الحاكمين والمعممين بارض الرافدين..

ليطرح سؤال للطيف يحيى ..

لماذا نجحت شعوب اليابان والمانيا بالتغيير بوجود امريكا..وفشل العراقيين لحد اليوم؟

فبوجود عشرات القواعد الامريكية العسكرية بالمانيا وامريكا التي استثمرتها الانظمة السياسية الديمقراطية بطوكيو وبرلين.. لصالح دولتهما.. ورغم خروج المانيا واليابان مهدمة مدنها .. ومصانعها.. نهضت تلك الدولتين باستثمار القوى الامريكية والصناعية والزراعية والتقنية والتكنلوجية والعسكرية.. لان من حكم تلك الدولتين عملوا لمصالح دولهم.. في حين من حكم العراق بعد 2003 حكم لمصالح ايران القومية العليا.. ولاجندات عوائل مرجعية دينية واجندة قومية ودينية ذات امتدادات خارجية اقليمية.. الخ..

فلولا تدخل امريكا بحروب كالحرب العالمية الاولى والثانية لما سقطت النازية.. ولولا تدخل امريكا بالحرب الكورية لكانت كوريا الجنوبية حالها مقيت مثل كوريا الشمالية الدكتاتورية.. ولولا تدخل امريكا باليابان لكان لحد اليابانيين يعبدون الامبراطور ويحتلون اجزاء واسعة من شرق اسيا ويستبيحون نسائها.. اما اسرائيل فاسستها بريطانيا وليس امريكا.. اما ما ينتجه الامريكان وما يخترعونه.. (فالذي يعجبه يشتريه. .والذي لا يعجبه لا يشتريه).. الدونالد والماكدولنز والهمبركر والببسي كولا..الخ.. (والسيارات الحديثة والتكنلوجيا والواتساب والانستغرام واليوتيوب والوندوز.. الخ) الخ الخ الخ..

فاذا سقطت امريكا.. ليقرأ العالم على نفسه الفاتحة.. (فامريكا عامود خيمة العالم)..

فالاقتصاد العالمي اساسه امريكي.. وامريكا هي حاجة عالمية اكثر من حاجة امريكا للعالم.. وامريكا شئنا ام ابينا حامية الديمقراطية.. في ماجهة الاديولوجيات الهدامة من شيوعية وقومية واسلامية ارهابية وداعشية وولائية.. الخ فامريكا راس الحربة.. فمن سيملئ الفراغ الصين الدكتاتورية لو روسيا الدكتاتورية ايضا؟ لو ايران الولائية الشيطانية وتصدير الاضطرابات باسم تصدير الثورة الفارسية؟ قل لنا يا لطيف يحيى.. فنقول لاعداء امريكا كفى تناقضات.. تركبوا افره السيارات الامريكية وتعادون امريكا.. واتحداكم ان تشترون سيارات (عربانات) كمسكوف الروسية لو سايبا الايرانية.. وتتمون ارسال ابناءكم لارقى الجامعات الامريكية وتقيمون بامريكا وتتجنسون بجنسياتها.. في وقت تعادونها وتتحالفون مع اعداءها..

تنبيه:

المراهنة على التقارب الامريكي الايراني بالعراق غباء.. فهذا جعل العراق ساحة للصراع ..

فالمفروض من رئيس الوزراء ان يطرح سؤال (ما هي ادوات الخارج بالداخل).. التي تسمح بجر العراق للصراع.. الاجابة عنها يتطلب (اجتثاث تلك الادوات) وقلعها واحالتها للقضاء بتهمتي الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. والسؤال الاخر (من لديه هذه الادوات.. مليشات واحزاب وكتل سياسية ومكاتب اقتصادية) فاسدة .. الجواب/ ايران.. اذن يجب اجتثاث ادوات ايران بالعراق.. ولنتذكر بان القواعد الامريكية موجودة بالخليج واليابان واوربا الغربية وغيرها من بقاع الارض .. وتلك الدول مستقرة.. فاذن اين الخلل بالعراق.. الجواب ان تلك الدول التي تتواجد بها قواعد امريكية لا يوجد فيها مليشيات واحزاب تعمل لصالح دول معادية لامريكا وتريد تسخير دولها لصالح اجندات اقليمية مجاورة..

فكما اكدنا سابقا : (ثالوث الشيطان).. بالعراق.. يتمثل.. بـ (المالكي رمز الفساد) (مقتدى رمز المليشيات)..(العامري رمز الخيانة)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم