21 وفاة و781 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩).

أضافت الوزارة أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٢

بغداد/ الكرخ: ١٠٩

مدينة الطب: ٦٦

النجف: ١٩

البصرة: ٤١

السليمانية: ٤٦

أربيل: ٦

دهوك: ٥٢

كربلاء: ١١

كركوك: ٣٥

ديالى: ٨

بابل: ٣٣

ميسان: ٣٥

الديوانية: ٧

ذي قار: ٢٨

المثنى: ١٨

الأنبار: ٥

وكشفت عن تماثل ٥٨٧ حالة للشفاء، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٠

بغداد/ الكرخ: ٢١٩

مدينة الطب: ٢٥

النجف: ٦

البصرة: ٧

السليمانية: ١٢

دهوك: ٢

ديالى: ٢

كربلاء: ١٣

ميسان: ٢

بابل: ٢

ذي قار: ٣٣

الديوانية: ٤

وأعلنت الوزارة عن تسجيل ٢١ حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، على الشكل التالي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٥

أربيل: ٢

بابل: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

المثنى: ١

وقالت إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٠٩٥، والراقدين الكلي ٣٨١٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٦، ومجموع الوفيات ٢٥٦.