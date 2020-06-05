التعليم العالي توجه باستئناف التقديم على امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، باستئناف التقديم على امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن “وزارة التعليم العالي وجهت باستئناف التقديم إلى امتحان معادلة الشهادة للتخصصات الطبية عبر مواقع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في جامعة بغداد”.

وأضاف أن “الامتحان سيكون في شهر تموز المقبل وأن مدة التقديم التي سيعلن عن بدايتها قريبا ستكون شهرا واحدا فقط لتسجيل بيانات الطلبة”، مشيراً الى أن “الامتحان يراعي عدد المحاولات التي قام الطالب بأدائها بشرط أن لا تتجاوز الحد المسموح ويشمل الطلبة الحاصلين على كتاب امتحان من دائرة البعثات”.