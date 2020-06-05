التقاعد تعلن توزيع رواتب المتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل

اعلنت هيئة التقاعد، الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن “توزيع رواتب المتقاعدين سيتم مطلع الأسبوع المقبل”.

يشار الى ان رواتب المتقاعدين تأخرت في الشهر الماضي لحين وصول اشعار من رئيس مجلس الوزراء.