“الحكمة” عن الازمة الاقتصادية : ما حدث منذ ٢٠٠٣ حتى الان عملية هدم

أكد النائب عن كتلة “الحكمة” النيابية علي البديري ، الخميس ، ان ما حدث في العراق بعد عام ٢٠٠٣كان عملية هدم وليس بناء وان تم بناء شيء فقد كان لدوافع انتخابية مؤقتة فقط.

واوضح البديري ، ان “بناء الدولة يعني بناء الاقتصاد على الاساس الصحيح وكذلك بناء مؤسسات الدولة لكي تكون البلاد مستعدة لمواجهة الازمات سواء كانت اقتصادية او وبائية كما يحدث اليوم في البلاد وذلك ما لم يحدث طيلة السنوات الماضية” .

وبين البديري ، بالقول ان ” الكتل السياسية معتمدة على الاموال التي كان يتم بهضاعمال البناء بها لاغراض انتخابية او لاعطاء الرواتب عن طريق الاعتماد على النفط بشكل اساسي او المنافذ الحدودية وعندما حصل انخفاض اسعار النفط وغلق المنافذ مؤقتا بسبب ازمة وباء كورونا حصلت ازمة اقتصادية كبرى لعدم بناء اقتصاد دولة حقيقي” .