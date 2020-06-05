“الحياة البغدادية القديمة” في معرض الكتروني من بغداد

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الخميس، عن انطلاق معرض فني الكتروني عن الحياة البغدادية القديمة.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان إن “الدائرة تطلق معرضها الثالث عشر بشكل الكتروني تحت عنوان سيمفونية لونية للفنانة ندى الحسناوي”.

وأضاف العبادي أن “المعرض يتضمن ٢٩ عملا فنيا للوحات جسدت الحياة البغدادية القديمة في بيوت الشناشيل وكذلك الحياة اليومية بالقرب من الانهار وتضاربات الالوان مع شروق وغروب الشمس وانعكاساته مع مياه الانهار”، مشيراً الى أن “المعرض جاء حاملاً لحن الحياة المفعم بالالوان لهذا كان كالسيمفونية التي جسدت كل الوان الحياة مع الطبيعة”.