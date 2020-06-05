القوصي صديق أئمة وعلماء اقليم كوردستان في ذمة الخلود

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

غيب الموت امس الأربعاء الثالث من يونيو حزيران 2020 م الجاري الاستاذ الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. وأحد كبار هيئةِ كبار العلماء بالأزهر ,

وأكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها أن الراحل الدكتور محمد القوصي وافته المنية فجر الاربعاء عن عمر يناهز ال71 عاما ودعت المنظمة، المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويخلف للأمة من فقده خيرا.

وكان الراحل الاستاذ الدكتور عبد الفضيل القوصي المشرف على الدورات التدريبية التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال العشر سنوات الماضية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

لأئمة وعلماء وخطباء المساجد في العراق عموما وفي اقليم كوردستان خصوصا .

وكان الهدف من هذه الدورات تفعيل أهداف وخطط الرابطة في التعبير عن الإسلام السمح بصورته الوسطية البعيدة عن الغلو في الدين والتطرف في الفكر وتلقي المشاركين في الدورات محاضرات على أيدي كبار علماء الأزهر الشريف على رأسهم الراحل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي،

وكان الراحل صديق أئمة وعلماء اقليم كوردستان الذين شاركوا بالدورات بدءا من عام 2012 م وعلى تواصل معهم للاجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم وابدء المشورة العلمية لهم لتسهيل مهامهم وكذلك صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي.

وتجدر الاشارة الى ان الراحل الأستاذ الدكتور الشيخ/ محمد عبد الفضيل القوصي، من أعمدة كلية أصول الدين ومجمع الخالدين، والوزير الأسبق للأوقاف، صاحب المؤلفات العلمية العميقة الرصينة، ورائد المدرسة الأشعرية الحديثة، وفارس الدفاع عن ثوابت الإسلام وعقائد المسلمين وصديق الجميع ومنهم ائمة وخطباء المساجد .