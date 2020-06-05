جامعتا بغداد والتكنولوجية في مواقع متقدمة ضمن تصنيف التايمز لقارة آسيا

أظهرت نتائج تصنيف التايمز البريطاني جامعتي بغداد والتكنولوجية في مواقع متقدمة ضمن التصنيف الخاص بجامعات قارة آسيا.

وحسب موقع التايمز الرسمي، فإن جامعة بغداد احتلت موقعها ضمن الفئة (251-300) والجامعة التكنولوجية شغلت موقعا في الفئة (351-400) في ضوء 4400 جامعة آسيوية خضعت للتصنيف.

يشار الى أن تصنيف التايمز البريطاني يضطلع بترتيب الجامعات على وفق 13 سِمة معيارية ضمن خمس حقول هي التدريس (30%) والبحث (30%) والاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%) والمكانة على المستوى الدولي (5%) وحجم الدخل (2.5 %).

