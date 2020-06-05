خبراء عرب يبحثون الخطط الاحترازية لمواجهة تحديات كورونا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية اليوم الخميس الرابع من يونيو 2020 م أنه في إطار التباحث حول ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19،

ونظرا للتزايد المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية وتعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة في ظل تزايد الأعداد في بعض الدول العربية الأعضاء، وتعزيزا للجهود والتنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وللحد من انتشاره.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) إلى عقد اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الافتراضي يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 برئاسة مملكة البحرين رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب،

وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي التحضيري للمجلس يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يونيو 2020 الجاري برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

وذلك سعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي.

وقد أوضحت السفيرة هيفاء ابو غزالة أنه سيتم عرض مبادرة حول موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 التي أعدها القطاع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب الافتراضي يوم الأربعاء القادم،

كما أكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة بأن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، للمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) والسعي من أجل تعزيز النظم الصحية والوقائية في قطاعات الصحة بالدول العربية بما يسهم في تطوير العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا الوباء للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية.

والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الصحة في الدول العربية وتبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها في هذا المجال.

وأشارت السفيرة هيفاء ابو غزالة إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ) قد وجه الدعوة أيضا لانعقاد أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب على مستوى الخبراء يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 افتراضيا تحضيرا لأعمال المكتب التنفيذي ومناقشة البيان الذي سيصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب