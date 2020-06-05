رئيس الوزراء الجديد …الكاظمي…إسعافات أولية….

بقلم : احمد الحسيني

العراق بلد النهرين دجلة والفرات ، ارض السواد بكل ما تحمل من ثروات وهبها لها الله (عز وجل) ، وحديث الرسول الأكرم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله (العراق فيه خير لا ينضب ).

ألا انه يمر بسنين عجاف منذ أكثر من خمسة عشر عام ، نتيجة فوضى الاحتلال وأخطاء شعب باختيار نماذج سيئة ، أساءت للعراق وشعبه ، فكانت الأموال التي نهبت تفوق الخيال .

واليوم يدخل العراق في فترة حرجة وحاسمة ، لما ألت إليه الأمور ، لتستقر بيد رجل عراقي لا يعرفه اغلب العراقيين ، وذلك نتيجة طبيعة عمله السابق في جهاز امني رفيع المستوى .

ألا أن الأقدار جلبته ليكون رئيس وزراء العراق العظيم (العظمة لله عز وجل) .

أولا كونه تحمل المسؤولية وتصدى لهذا المنصب ، تحسب له كون الأوضاع غير مشجعة لأي رئيس وزراء ، فالأحزاب المتسلطة من جهة والضغوط الدولية من جهة أخرى ، وتدخل دول جوار يضاف لتلك الأوضاع ، إضافة إلى مظاهرات حقيقية وصعبة نتيجة سياسات فاشلة لحكومات سابقة ، وبالتأكيد الاقتصاد منهار بطالة كبيرة ، عجز مالي رهيب ، صناعة وزراعة معطلة ، محاصصة طائفية بغيضة ، محسوبية ويضاف لها وباء كورونا إلى ما لا نهاية….

السيد مصطفى الكاظمي ، ليس له يد فيها ، ألا انه سوف يصطدم بكل تلك الأمور التي ذكرناها ، وهذا هو الامتحان الصعب .

رئيس الوزراء الجديد الأستاذ مصطفى الكاظمي ، يتحدث ويعمل لحد ألان بخطوات جيدة نوعا ما ، على الرغم من محاولة الكثير من المتنفذين سياسيا من عرقلة الكثير من تلك الإجراءات .

تحسب له أن تمت على أكمل وجه ، الإصلاحات المالية منها إيقاف رواتب رفحاء ، ومؤسسة السجناء السياسيين ، ومعالجة من يمتلكون أكثر من راتب ، ويقال محاولته تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث .

وتحسب له وعوده بضرب المفسدين والخونة ، والعمل على تغير الواقع المؤلم الذي يمر به العراق ، هو مطمح جماهيري ، وستكون له منزلة كبير في قلوب العراقيين أن قام بتنفيذ تلك الوعود ، بل هي فرصة له ليضع بصمته ليكون قد خط اسمه بحروف من ذهب بتاريخ العراق بلد الرافدين .

فعملية منحه الثقة سوف تكون عملية قيصرية صعبة كون القرار بيد طبقة سياسية لها الفضل بانهيار الأوضاع بالعراق ودخوله في نفق مظلم .

فهل يكون السيد مصطفى الكاظمي مع بعض الشرفاء في العملية السياسية ، النور في نهاية هذا النفق المظلم ؟؟؟

وتلك بعض المعلومات التي استطعت أن اجمعها عنه :

هو مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي او ما يعرف (بال غريب) الملقب بالكاظمي ، يعود أصله إلى محافظة ذي قار الشطرة ، تولده بغداد الكاظمية 1967 ، أكمل دراسته في كلية التراث الأهلية ، يعمل في مجال الأدب ( كاتب ) ومن ثم رجل في جهاز امني رفيع المستوى .

السيد الكاظمي عليه أن يعمل للعراق والعراقيين إسعافات أولية سريعة ….فهل يكون قادر على ذلك .

شخصيا أنا أتمنى له ذلك لان نجاحه نتيجة واحد هي إنقاذ العراق .

هذه مقالتنا الأولى وسوف نكون متابعين جيدين لخطواته لتكتمل لدينا الصورة ، لنقول كلمة الحق .

أن رئيس الوزراء الجديد استطاعة أن يعمل للعراق …….إسعافات أولية