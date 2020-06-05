سيادة المطران عطا الله حنا :” في ذكرى احتلال القدس نقول بأن القدس ستبقى لاصحابها ولن تكون للمحتلين الذين اتوا اليها من هنا وهناك ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم بمناسبة الذكرى ال53 لاحتلال القدس الشرقية بأن الفلسطينيين ما بين نكباتهم ونكساتهم والمظالم التي يتعرضون لها من كل حدب وصوب يؤكدون تشبثهم بوطنهم السليب ورفضهم للاحتلال وممارساته وسياساته .

في ذكرى احتلال القدس نؤكد بأن القدس كانت وستبقى لاصحابها والاحتلال في مدينتنا المقدسة انما هي ظاهرة غير قانونية وغير شرعية وهي زائلة حتما .

لن يدوم الاحتلال مهما اشتدت حدة العنصرية والغطرسة والسياسات الاستيطانية والممارسات الظالمة بحق شعبنا ، فالقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا ولن يتنازل الفلسطينيون عن حقوقهم وثوابتهم في القدس وفيما يتعلق بحق العودة وحقهم في ان يعيشوا احرارا في وطنهم .

