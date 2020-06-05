محافظ واسط يوجه رسالة لابناء المحافظة ويحذر: ندخل مرحلة الخطر العام

وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، رسالة الى ابناء المحافظة، فيما حذر من دخول واسط مرحلة الخطر العام.

وقال المياحي في بيان الى “أهلنا في واسط نعلن لكم أن الاوضاع الصحية تسيء وتدخل مرحلة الخطر العام”، مبينا انه “خلال يومين سجلت المحافظة اكثر من 105 أصابة وبذلك فأن وضع المستشفيات والكوادر الصحية ينذر بخطر حقيقي”.

واضاف ان “هناك أعداد كبيرة لملامسين ولمصابين لم تكتشف بعد أستنفدنا كل الطرق بتوعية الناس، لكن ما زال البعض يستخف ولا يبالي لخطر الوباء”، مشيرا الى انه “لا حل إلا بالوقاية الشخصية لكل فرد وعلى كل عائلة حماية نفسها ومنع الاختلاط بأي شكل من الأشكال”.