منظمة حقوقية : الاستخبارات التركية تخطف مواطنة كوردية في عفرين

أكدت منظمة حقوقية سورية ، اليوم الجمعة ، أن الاستخبارات التركية خطفت مواطنة كوردية في مدينة عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) .

وقالت منظمة حقوق الانسان في عفرين في بيان : « الاستخبارات التركية خطفت المواطنة الكوردية سيلفانة عبد الرحمن قره جول (45 عاماً) في حي الأشرفية في مدينة عفرين بعد مداهمة وتفتيش منزلها ومصادرة هاتفها الخليوي دون معرفة الاسباب».

وأضافت أن « الاستخبارات التركية اقتادتها إلى مقرها الأمني الكائن في مقر الأمن السياسي وسط مدينة عفرين».

وأشارت المنظمة إلى أن« العائلة حاولت معرفة سبب اختطافها وزيارتها في مقر الأمن السياسي لكن لم تتمكن حتى اللحظة».

وبعد هجوم المسلحين والمدنيين من الغوطة الشرقية على سجن تابع لميليشيا فرقة الحمزات في عفرين ، قبل أسبوع ، تم الكشف عن وجود ١١ من النسوة الكورديات المختطفات منذ أكثر من سنتين ، وهنّ في وضعٍ وحالة مزرية، ثم قاموا بنقلهن إلى سجنٍ آخر.

وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS قد دعا ، الاثنين ، المجتمع الدولي والدولة التركية ، بشكل عاجل ، إلى وقف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في عفرين.