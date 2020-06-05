وثائقي من تمويل مؤسسة (باس) الإعلامية يحصد الجائزة الأولى بمهرجان ‹سينما كو›

الفيلم يتحدث عن قصة حياة (علي عاشق)، ذلك المسن الكوردي الذي يقضي خلوته بعيداً عن البشر في جبال وبراري كوردستان منذ أكثر من أربعة عقود، بعد أن يئس من وصال حبيبته.

ويعيش (علي عاشق) حالياً في وادي علي بك بمحافظة أربيل، حيث بات مسكنه قبلة يرتادها أصحاب قصص الحب المشابهة.

الفيلم من إخراج سردار ستار، وإنتاج محمد دركليي، وتمويل مؤسسة (باس) الإعلامية، وشارك حتى الآن في العديد من المهرجانات الأخرى، من بينها مهرجان Lift-Off الدولي.

ويعد مهرجان ‹سينما كو›، أول مهرجان سينمائي أونلاين في إقليم كوردستان، ينظمه موقع ‹كوردسينما›، وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان مساء الأربعاء عن الأفلام الفائزة في نسختها الأولى.