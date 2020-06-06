انفجار دراجة مفخخة قرب حاجز لـ ‹قسد› بريف دير الزور

انفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم السبيت، بالقرب من حاجز لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› بريف دير الزور، ما أسفر عن وقوع جرحى في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة، أن «دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من حاجز لـ (قسد) في بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي، ما أسفر عن وقوع جرحى».

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة عسكرية أعلنتها ‹قسد› ضد خلايا تنظيم داعش في دير الزور والحسكة بدعم جوي وبري من قوات التحالف الدولي، وبالتنسيق مع الجيش العراقي.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تمشط المنطقة من أربعة محاور من اعتقال أكثر من عشرين عنصرا من خلايا تنظيم داعش، وفق مصادر مقربة من ‹قسد›.

وكثفت خلايا تنظيم داعش مؤخراً عملياتها ضد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي انطلاقاً من البادية التي تشكل مساحة واسعة من الجغرافية السورية، شرقي البلاد.