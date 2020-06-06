بسم الله الرحمن الرحيم

قناتي (انس ولطيف يحيى) تعشش فيهما (ذيول مصر) لا نريد استبدال ذيول ايران بذيول مصر

تنبيه قبل البدء:

باخر الموضوع رابط العريضة الالكترونية.. المرفوعة للحكومة البريطانية لكشف فساد مهربي اموال العراق.. التي تحتاج العريضة الى (100 الف) توقيع بشهر واحد.. لتفعيلها.. فنرجو من كل اهل الغيرة للتوقيع ولن تخسرون شيء.. ونذكر (رغم اختلافنا مع لطيف يحيى) ولكن (هذا لا يعني ان نقف ضد اي جهد يبذل من اي جهة او فرد.. لكشف فساد الفاسدين مهما كان عنوانهم او غطاء الراس الذي يضعونه، او اللباس الذي يلبسونه او معرفهم المهني او الوظيفي او مهما كان معرفهم الاجتماعي او السياسي او الديني او العشائري او القومي او الطبقي.. الخ)..

ونبدأ بموضوعنا:

لا نريد كنس العراق من ذيول ايران حتى نستبدلهم بذيول لدول اخرى..

فهناك ظاهرة (كلش قوية).. تكمن فيها المهازل والمخاطر.. ان هناك من (يختزل الذيول بايران دون غيرها).. بالمحصلة الخطورة تواجد لدينا (ذيول لا يشعرون بانهم ذيول).. لانهم اصلا لا يعرفون (تعريف الذيل).. الا بالجهة التي يعادونها.. واخرين يعتقدون بان الذيل فقط هو الذي يوالي العجم على حساب العرب…. او الذيل لمن يوالي ايران على حساب العراق.. او الذيل من يوالي المذهب الشيعي على حساب الوطن، او الذيل من (يسخر المذهب الشيعي لتميع حدود العراق مع ايران).. ولا يعتبرون من يطالب بنفس الجريمة.. (تسخير القومية العربية او المذهب السني لتميع الحدود بين العراق ومصر او بين العراق و الاردن مثلا).. ذيلا.. اذن نكتشف بان هؤلاء (لا ينطلقون من وطنية.. ولكن من نعرات قومية طائفية)..

او الذيل فقط من (يهين علم بلده العراق برفع علم بديل عنه علم ايران باستعراضاته العسكرية بنص بغداد.. ويضع صور زعماء ايران بشوارع العراق.. ويتامر على استقلال بلده لصالح ايران).. ولا يعتبرون (من الغى علم بلده عام 1963 علم الجمهورية العراقية الذي وضع للعراق كعلم وطني عام 1958، وجعل بدله علم اجنبي مصري) بل الاخطر (وضع شعار الجمهورية المصرية والنشيد الوطني المصري) نشيد للعراق وشعار لجمهورية العراق منذ 1963 لعام 1981.. والادهى (جعل العراق يرمز له بعلم مفترض للعراق كاقليم تابع لدولة وهمية خارجية وليس وطن بحد ذاته) حيث وضعت (ثلاث نجمات بعلم القوميين والبعثيين للعراق تشير هذه النجوم لدول اجنبية مصر وسوريا، والنجمة الثالثة للعراق كتقزيم له بانه مجرد اقليم تابع للقاهرة المصرية)..

(ليتبين القردة مستعدة ان تفعل كل ما يلغي خصوية ارض الرافدية).. مع ذلك (نجد ذيول مصر لا يعتبرون كل ذلك عمالة وخيانة من قبلهم)..

او الذيل لديهم فقط من (يفتح العراق خان جغان للايرانيين.. ويفضلون على اهل العراق من قبل ذيول ايران بالحكم بالعراق).. ولا يعتبرون الذيل من (فتح العراق لسنومي مليوني مصري مرعب بزمن حكم صدام وفضلهم على العراقيين).. حتى اعطى صدام الحق للمصري بضرب العراقي وان يقول المصري الاجنبي عن العراق للعراقي ابن البلد اطلع من العراق يا عراقي هذا العراق عراق المصريين.. بكل خسة من صدام القذر.. الذي هو اول من فرط بوطنية العراقيين واهانهم واذلهم وكسر عيونهم امام الغرباء المصريين.. الذين استباحوا العراق ونشروا فيه كل الفضائع وانتهكوا الاعراض ونصبوا على كثير من العراقيات..

او الذيل لديهم فقط من يعتنق (الولائية) التي تعلن ولاءها للنظام الحاكم بطهران ولحاكم اجنبي خامنئي حاكم ايران كقائد لهم.. ويعتبرون العراق ولاية وان ايران هي الجمهورية الاسلامية اي العراق مجرد محافظة كالاحواز تابعة لايران.. ولا يعتبرون من يعتنق (البعثية والناصرية) مثلا التي جهرت بتامرها على العراق بزمن عبد الكريم قاسم (لانها اعتبرت حاكم اجنبي حاكم مصر جمال عبد الناصر قائد لهم).. واعدموا قاسم لان قاسم رفض جعل العراق اقليم تابع لمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة.. لنصل لنتيجة بان كلا من الولائية والقومية يتوحدون باهدافهما (بالغاء وجود العراق كدولة واعتباره مجرد (قُطر) او (جزء) او (اقليم) تابع لدولة اجنبية اخرى اقليمية على اساس قومي بالنسبة للقوميين وعلى اساس ولائية بالنسبة للاسلاميين).

او يعتبرون الذيل فقط من يجند نفسه كمرتزقة بمليشيات لصالح ايران.. ولكن يتجاهل مليشة الحرس القومي ذيول مصر الذين قاموا بمجازر عام 1963 لصالح المصريين المقبور جمال عبد الناصر المصري.. الذي زود هذه المليشيات برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت.. ولحد اليوم من يطبل لمليشة الحرس القومي.. بالمحصلة (من يفعل نفس افعال ذيول ايران.. ولكن لصالح دول اخرى.. فهذا حلال لديهم.. وليس ذيل)؟؟ عود ليش؟

فعليه لنعرف من هو الذيل.. علينا ان تعريف الذيل..

الذيل.. الذي هو كل من يسقط بابناء بلده لاي سبب كان قومي او ديني او مذهبي او مناطقي او لغوي.. الخ.. لتجميل الوجه القبيح لشعوب ودول اخرى.. ويعمل لاجندات اقليمية على حساب مصالح بلده ووطنه.. ويعتبر العراق والبلد الاجنبي الذي يواليه (اخوان ولا خصوصية للعراق مع تلك الدولة الاقليمية الاجنبية) فمثلا يقول (العراق وايران واحد؟ لذيول ايران).. او (العراق ومصر واحد؟؟ لذيول مصر) اي يرفضون ان يكون للعراق خصوصية تميزه عن الدول الاخرى..

ويفتخر الذيل بانه لو لم يكن عراقي.. ويقول مثلا:

(لو لم يكن عراقي لافتخر بان يكون من شعب هذه الدولة او تلك لمجرد ان شعب ذلك البلد من هذه القومية او المذهب او الديانة..).. فمثلا نجد (ذيل) يقول (الشعب الفلاني يشرف العراقيين وتاج على راس العراقيين) او (الحاكم الفلاني الغير عراقي تاج على راس العراقيين وخط احمر).. (والعراقيين فشلة لمجرد ان هناك شعب اخر بدولة اخرى ثار على حكامه) بالمحصل الذيل يحمل صفات القردة.. (قردي).. فيقارن العراق بدول اخرى ويريد العراق طبق الاصل مثل تلك الدول (قردي طبق الاصل)..

فاليكم احد تعليقات (ذيول مصري).. عندما صارحته بانه ذيل مصري..

فرد بتعليقه قائلا (هاي كلش قويه، هنوب ذيل مصري هاي جديدة هههههه اولا انا مش مصري و إنما عراقي و إذا كنت مصري لأفتخرت، لأن المصري عربي مو عيب إذا اتكون ذيل مصري بس العيب إذا اتكون ذيل عجمي والله زحمه و عار عليك ف لاتحچی بعد احسن لک هههههه)..

وعليه هنا نطالب الذيول لمصر.. ماذا لو حورنا تعليقكم.. ليكون كلام ذيل ايراني

هل سوف تحترمون انفسكم بعد ذلك.. (هاي كلش قوية، هنودب ذيل ايراني.. هاي جديدة ههههههه.. اولا انا مش ايراني وانما عراقي واذا كنت ايراني لافتخرت، لان الايراني شيعي مو عيب اذا اتكول ذيل ايراني بس العيب اذا تكون ذيل للسنة والوهابية السعودية ومصر .. زحمه وعار عليك فلا تحجي بعد احسن لك هههههه)..

السؤال ما الفرق بين الاثنين؟ اليس نكس يقول لنكس انت نكس..

(غراب يقول لغراب وجهك اسود)..

علما كان ردي على (الذيل المصري).. (لا اسياد على راس العراقيين الا العراق نفسه وشعبه.. (وانت يا محمد سيد نعيم) ما انت الا ذيل مصري اجل الله العراقيين منك ومن امثالك.. ان لم تكن انت مصري اجل الله العراقيين من ذكر المصريين امامهم..ـ انت لا فرق بينك وبين ذيول ايران.. هؤلاء يسقطون بالعراقيين امام الايرانيين .. وانتم تسقطون بالعراقيين امام المصريين)..

فالظاهر البعض يريد مواجهة (ذيول ايران) حتى يستبدلونهم مجددا (بذيول المصريين) بالعراق .. فصدام فضل الاجانب المصريين على اهل العراق.. ومن بعده جاء من فضل الاجانب الايرانيين على اهل العراق.. والله ما طيح حظ العراقيين الا ذيول ايران ومصر..

وننبه:

كل ماسي العراق سببها المصريين والايرانيين.. فتدخلات مصر بشؤون العراق ودعم الانقلابات العسكرية كانقلاب الشواف وانقلاب 1963 الحرس القومي الفاشي.. ومجازرهم ضد اهل العراق .. كلها لخاطر عيون المقبور جمال عبد الناصر المصري والمصريين الاجانب عن العراق.. وتامر ايران ومصر ضد الزعيم قاسم .. ولا ننسى تدخلات ايران بشؤون العراق ايضا.. وكلا من ايران ومصر كان لديهم ذيول يجب اجتثاثهم بقانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..

وربطا بما سبق.. نشير

(من يتابع قناة الزقورة لصاحبها انس) و(قناة لطيف يحيى).. التي نتابعهما.. لنجد ظاهرة مخيفة.. بتعشش ذيول لمصر.. الذين يختزلون الذيول بذيول ايران، وهم يمارسون اضعاف ما يفعله ذيول ايران ولكن مع الدولة السيئة الصيت مصر.. وشعبها المصري الذين لم يقترف شعب جرائمه بشعب اخر كما اقترفها المصريين بالعراق وضد العراقيين..

وننبه رغم خلافنا مع (لطيف يحيى) ولكن بالتاكيد ندعم وبقوة (عريضته)..

التي رفعها لكشف فساد عوائل مراجع النجف الاحياء والاموال.. الذين يعيشون ابناءهم بترف بخارج العراق وباموال العراقيين التي سرقت بالحرام.. بمليارات المليارات الدولارات.. علما العريضة لا تستهدف رمزية المرجعية.. ولكن تستهدف عوائل مرجعيات استغلت عنوان المرجعية لاستغلالها لمصالحهم العائلية والشخصية ليكونون لوبيات ومافيات مالية وسياسية مرعبة رهنت العراق بالفاسدين لمصالح هذه العوائل المرجعية ..

وندعو للتوقيع على رابط العريضة المرفوعة التي هي خطوة بالطريق الصحية

للخلاص من هيمنة الفاسدين بالعراق وخاصة ان عوائل المرجعيات الفاسدة هي من تعطي الشرعية للنظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق.. فضرب راس الافعى يجعل بقية جسدها يتهاوى..

هذا رابط التوقيع على العريضة المرفوعة للحكومة البريطانية

والتي تحتاج لمجرد 100 الف توقيع لتفعيلها لتقوم المؤسسات البريطانية المعنية بمتابعة ا لاموال المهربة من العراق لبريطانيا لكشفها ..

https://www.change.org/p/uk-parliament-the-british-government-should-investigate-criminal-activities-related-to-the-iraq-invasion

…………..

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم