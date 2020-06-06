للمرة السادسة .. تمديد حظر التجوال الجزئي في غربي كوردستان

للمرة السادسة على التوالي، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، الجمعة، تمديد فترة حظر التجوال الجزئي في مناطق سيطرتها اعتباراً من يوم السبت ولغاية 15 حزيران الجاري، وذلك لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان : «تبدأ فترة حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي».

وأضافت أنه يسمح بفتح كافة المحلات والمهن من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساء، كما سمحت لكافة المطاعم بالعمل أثناء فترة الحظر لتقديم الطلبات الخارجية فقط، في حين تبقى المقاهي والكافتريات والمدارس والجامعات مغلقة طيلة فترة الحظر.

كما سمحت لكافة وسائط النقل الجماعي العامة والخاصة بالعمل داخل وخارج المدن وبين الإدارات مع مراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وكذلك سمحت للسكان بممارسة طقوسهم الدينية في دور العبادة مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأشارت الإدارة، إلى أن المعابر ستبقى مغلقة لحين صدور قرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، باستثناء معبري (التايهة والطبقة) حيث يبقيان مفتوحين فقط للحالات الإنسانية وللطلاب، ومن خلال تقديم الثبوتيات اللازمة.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا قد مددت في الـ 26 من أيار الفائت، حظر التجول لفترة إضافية للمرة الخامسة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.