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وزير الصحة: نتمنى أن يكون هناك حظر صحي شامل وليس أمنياً فقط

أعرب وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، عن أمنياته بأن يكون هناك حظر صحي شامل وليس أمنياً فقط.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن التميمي قوله، إن “عدد إصابات المواطنين والملاكات الطبية بكورونا زادت بشكل ملحوظ”، مبيناً أن “على المواطن أن لا يحمل المؤسستين الصحية والأمنية أكثر من طاقتيهما”.

وأضاف وزير الصحة، أن “هناك إجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية”، مؤكداً أن “ما يهمنا تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأوضح التميمي، أن “الحظر الصحي مسؤولية الأجهزة الأمنية”، مبيناً :”نتمنى أن يكون هناك حظر صحي شامل وليس أمنياً فقط”.

ولفت وزير الصحة، إلى أنه “تم السماح للأفران والمطاعم بالعمل شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

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