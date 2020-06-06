33 وفاة و1252 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (١٢٥٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤).

أضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٤٩٨

بغداد/ الكرخ: ١٦٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ٤٧

البصرة: ١٤٩

السليمانية: ٤٥

أربيل: ٢٩

كربلاء: ٣٤

واسط: ٤٦

كركوك: ١٣

ديالى: ٧

بابل: ٧٨

ميسان: ١٧

الديوانية: ١٧

ذي قار: ٨١

المثنى: ١٥

صلاح الدين: ٢

الأنبار: ٧

وأشارت إلى تماثل ٣٣١ حالة للشفاء، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٦

بغداد/ الكرخ: ٧٧

مدينة الطب: ٣٩

النجف: ١١

البصرة: ٣٥

السليمانية: ٤

ديالى: ١

الديوانية: ٣

المثنى: ٣

ميسان: ١٠

صلاح الدين: ٢

وذكر البيان، تسجيل ٣٣ حالة وفاة جديدة في العراق بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٦

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

النجف: ٢

السليمانية: ٢

أربيل: ١

كربلاء: ١

كركوك: ٢

واسط: ٢

الديوانية: ١

ذي قار: ١

الأنبار: ١

المثنى: ١

وقالت الوزارة، إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن ١١٠٩٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٩٠٤، والراقدين الكلي ٥٨٧٦، والراقدين في العناية المركزة٦٠، ومجموع الوفيات ٣١٨.