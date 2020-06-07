ارتفاع جديد في أسعار النفط

استمرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بارتفاعها وسط مؤشرات على استعداد دول مجموعة “أوبك+” لتمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد حزيران الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.86% إلى 37.73 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لمزيج “برنت” فقد صعدت بنسبة 1.13% إلى 40.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وذكر مصدر في أحد الوفود لوكالة “إنترفاكس”، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على إنتاج النفط، والتي كانت سارية في نيسان وحزيران، لتشمل شهر تموز أيضا، وبعد ذلك سينظر الجانبان في كيفية تطور الوضع.