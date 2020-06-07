التقاعد تتحدث عن توزيع رواتب المتقاعدين

اكدت هيئة التقاعد، الاحد، ان رواتب المتقاعدين ستوزع اليوم الاحد او غدا الاثنين، فيما اشار الى ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.

وقال مدير الهيئة احمد الساعدي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن “الهيئة اكملت جميع المتطلبات والاجراءات الخاصة بدفع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من وزارة المالية اليوم الاحد او غدا الاثنين للمباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد”.

وبشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، بين الساعدي، ان “مقترح التعديل يشمل مجموعة من النقاط، بضمنها تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، وكذلك السلف والقروض التي اقترضت من قبل المتقاعدين”، مشيرا الى ان “كل القوانين الى تحتوي على اثر مالي يجب أن تأتي عن طريق الحكومة, الا ان مقترح مشروع تعديل قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته والاثر المالي والجوانب الاخرى الذي يترتب عليه ومن ثم يصار الى الخروج بتوصيات عن تلك التعديلات”.

ولفت الساعدي، الى ان “مقترح القانون يتضمن الغاء التعديل الاول من قانون التقاعد الموحد، ونقاط تتعلق بالسلف والقروض الخاصة بالمتقاعدين وتاجيل انفكاك الموظفين، لافتا الى ان “التعديلات يترب عليها اثر مالي فتحتاج الى دراسة من قبل الحكومة للنظر بها”.