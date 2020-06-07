الشابندر : إكتمال الكابينة الحكومية يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الاصغر و الشروع بالجهاد الاكبر

قال السياسي الباز عزت الشابندر ، السبت ، ان إكتمال الكابينة الحكومية يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الاصغر و الشروع بالجهاد الاكبر .
وذكر الشابندر في صفحته “بتويتر” ان إكتمال الكابينة الحكومية اليوم يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الاصغر و مرحلة الشروع بالجهاد الاكبر الذي يتمثل بالنزاهة و الكفاءة و الوطنية و الإخلاص للعراق و شعبه المُمْتَحن بالظلم و الفقر لعقودٍ مديدةٍ من الزمن “.
وكان مجلس النواب قد اكمل اليوم في جلسته التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور247 نائبا، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة .
وذكر الشابندر في صفحته “بتويتر” ان إكتمال الكابينة الحكومية اليوم يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الاصغر و مرحلة الشروع بالجهاد الاكبر الذي يتمثل بالنزاهة و الكفاءة و الوطنية و الإخلاص للعراق و شعبه المُمْتَحن بالظلم و الفقر لعقودٍ مديدةٍ من الزمن “.
وكان مجلس النواب قد اكمل اليوم في جلسته التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور247 نائبا، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة .