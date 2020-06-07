الصحة تسجل 1252 إصابة بكورونا: مازلنا فـي منطقة السيطرة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، تسجيل 1252 اصابة بفايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إنه “تم فحص (١٢٥٤٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤)”.

واضاف البيان ان “المختبرات سجلت لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٩٨، بغداد/ الكرخ: ١٦٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ٤٧، البصرة: ١٤٩، السليمانية: ٤٥، اربيل: ٢٩، كربلاء: ٣٤، واسط: ٤٦، كركوك: ١٣، ديالى: ٧، بابل: ٧٨، ميسان: ١٧، الديوانية: ١٧، ذي قار: ٨١، المثنى: ١٥، صلاح الدين: ٢، الانبار: ٧”.

كذلك سجلت ٣٣١ حالة شفاء، مقابل ٣٣ حالة وفاة، بهذا يصبح مجموع الوفيات ٣١٨ حالة.

وبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفايروس في العراق: ١١٠٩٨، منهم ٤٩٠٤ تشافوا وغادروا المستشفيات، فيما يرقد ٥٨٧٦ آخرون في المستشفيات منهم ٦٠ في العناية المركزة.