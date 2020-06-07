العامري يقدم استقالته إلى البرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، عن تقديم النائب هادي فرحان العامري، رئيس تحالف الفتح استقالته من عضوية مجلس النواب، مبينا أن عبد الكريم يونس عيلان هو بديل العامري بحسب اجراءات المفوضية العليا للانتخابات، جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التي عقدت امس.

بدوره، قال المراقب للشأن السياسي هشام الهاشمي، إن “الأستاذ هادي العامري، زعيم تحالف الفتح ومنظمة بدر قدم استقالة من مجلس النواب”. وأضاف، “ربما يعد لمنصب تنفيذي، وتسريبات غير مؤكدة تزعم أنه قد يتسنم رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجاء ذلك بعد مقترح قدمه الجنرال الايراني إسماعيل قاآني خلال زيارته للعراق في الأسبوع الماضي”.

الى ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إنها تنفي “ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن استبدال السيد رئيس الهيئة بشخصية اخرى”.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قد بحثا، الجمعة، مستجدات الوضع السياسي والامني. وقال مكتب المالكي في بيان ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل في منزله ب‍بغداد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”. واضاف انه “تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني والعمليات التي خاضتها قواتنا الامنية والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق”، ولم يتطرق البيان الى استبدال الفياض.