العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى

قررت سلطة الطيران المدني العراقية، مساء اليوم السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لأجل غير مسمى.
جاء ذلك في بيان مقتضب، بعد تمديد التعليق عدة مرات بسبب جائحة «كورونا».
قررت سلطة الطيران المدني العراقية، مساء اليوم السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لأجل غير مسمى.
جاء ذلك في بيان مقتضب، بعد تمديد التعليق عدة مرات بسبب جائحة «كورونا».
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