العيساوي: يجب ان لا يبنى قرار اخراج الامريكان خلال المفاوضات على اساس عاطفي

دعا النائب عن محافظة الانبار فيصل العيساوي، السبت، القوى السياسية الى عدم اعتماد المعيار العاطفي في قرار اخراج القوات الاميركية من العراق، مبينا ان المفاوضات مع امريكا ستبنى حول حفظ السيادة العراقيةوقال العيساوي في تصريح متلفز ان ” المفاوضات مع امريكا ستبنى حول حفظ السيادة العراقية وان العراق بحاجة للتعاون مع امريكا بشأن دحر بقايا الارهاب”.وتابع ان ” مشتركات العراقيين حول اخراج الامريكان اكثر من مختلفاتهم وانه يجب ان لا يبنى قرار اخراج الامريكان على اساس عاطفي”.واوضح العيساوي ان ” مشكلتنا مع امريكا ليست بوجود قواعدهم بل بتدخلاتهم المتكررة “، مبينا ان “العراق سيخسر الطائرات المقاتلة الحديثة والدبابات فور سحب القوات الاميركية”.