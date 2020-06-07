النزاهة تشرع باستثمار المنصات الرقميَّة وتدعو الراغبين للمشاركة في نشاطاتها

نظراً لإجراءات الحظر بسبب مخاطر فيروس كورونا، واستثماراً للمنصات الرقميَّة في إقامة الدورات التدريبيَّة وورش العمل والمؤتمرات العلميَّة؛ لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام بادرت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وبإشراف من مديرها العام (د. باسم علوان طعمة العقابي) بإعداد برامج ونشاطات علميَّة في مجال نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

الأكاديميَّة، وبالتعاون مع الجامعة العراقيَّة – كليَّة القانون، ستعقد ندوة علمية متخصصة بعنوان (التحقيق في قضايا الفساد – الآليات والصعوبات) عبر محورين: الأول يقدمه (أ.م.د محمد حميد عبد) يتناول فيه (الأصول القانونيَّة للتحقيق الابتدائيِّ في قضايا الفساد الإداريِّ)، فيما سيتناول المحور الثاني، الذي سيقدمه معاون المدير العام في الأكاديميَّة عمار مزهر القرغولي (إجراءات هيئة النزاهة التحقيقيَّة .. تحليلُ تجربةٍ).

وسيكون انعقاد الندوة في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق٢٠٢٠/٦/١٠، وعلى المنصة الإلكترونيَّة:

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يُشارُ إلى أنَّ الأكاديميَّة تهدف إلى إيجاد نظام تدريبي وتعليم إبداعي شامل يُـبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويسهمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهضُ بواقع المؤسَّسات وتخدمُ الأهداف التي تصبو إليها.