الى جانب مشاريع وقرارات عديدةالبرلمان العربي يبحث تطورات الأوضاع في العراق

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقد اليوم السبت السادس من يونيو 2020 م الجاري في مكتب البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي لبحث اعتماد جداول أعمال اللجان ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي، ومنها ثلاث قرارت تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وهي :-

مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق،

كما سيعتمد المكتب ثلاثة مشاريع تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي: مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي جانب حقوق الإنسان سيعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان (2020-2030 ( .

أما في الجانب الاجتماعي فسيعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية، كما سيعتمد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2019 م.

كما ستجتمع هذا الأسبوع لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية وهي: لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، كما ستجتمع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الانسان في العالم العربي.

وافاد بيان للبرلمان العربي اليوم بانه سيعقد في الأسبوع المقبل عن بعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك تمهيداً لعقد جلسة البرلمان العربي التي ستعقد عن بعد أيضاً في وقت لاحق.