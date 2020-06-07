تسمية يار الله رئيسا لاركان الجيش والشمري نائبا لقائد العمليات المشتركة

افاد مصدر في وزارة الدفاع، السبت، بتكليف الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله لرئاسة اركان الجيش العراقي فيما تم تكليف الفريق عبد الامير بمهام نائب العمليات المشتركة.وقال المصدر في تصريح ان “القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله لرئاسة اركان الجيش”.واضاف ان ” الفريق عبد الامير الشمري تم تكليفه بمهام نائب قائد العمليات المشتركة فيما اسندت مهام معاون رئيس اركان الجيش للعمليات للفريق الركن عبد الامير الزيدي والفريق الركن باسم الطائي تم تكليفه في مهام معاون رئيس اركان الجيش للشؤون الادارة”.