رشوان يلتقي عدد من الصحفيين الاجانب في مصر

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بالعاصمة المصرية القاهرة لقاءا شهريا مع عدد المراسلين الأجانب ممثلي الصحف والوكالات والقنوات المعتمدين في المركز الصحفي .

في مستهل اللقاء القى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كلمة ترحيبية لممثلي الوكالات والصحف المعتمدة في مصر الذين حضروا اللقاء وعددهم ( 50 ) صحفي .

واشار ( رشوان ) بان هذا اللقاء يعد التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات علي تنفيذه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

ثم القى السيد محمد إمام مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لهيئة الاستعلامات كلمة ترحيبية للكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وللزملاء الصحفيين الاجانب المعتمدين وفتح باب المناقشة للجميع والاستماع لارائهم لغرض دراستها من قبل الهيئة وعرض النتائج في الاجتماع مطلع الاسبوع الاول من شهر يوليو تموز 2030 م المقبل ان شاء الله .

وقدمنا شخصيا مقترحين اولها اعتماد يوم التاسع من ديسمبر من كل عام ليكون يوم الصحفي الاجنبي تجري فيه مراسيم العديد من الفعاليات التي سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع المقبل وحضور شخصيات دبلوماسية واعلامية وفنية وثقافية ورياضية تشجيعا و تكريما وعرفانا للصحفيين الاجانب العاملين على الساحة المصرية ولتواصل العلاقات الايجابية بينهم وبين زملائهم المصريين واقترحنا تحديد هذا اليوم ( 9 ديسمبر ) من كل عام تيمنا واعتزازا لتكريم فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لعميد المراسلين الأجانب السيد فولكهارت فيندفور رئيس جمعية المراسلين الاجانب في مصر بتكريمه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى .

والاقتراح الاخر الذي عرضناه امام انظار السيد ضياء رشوان والحضور ان تقوم الهيئة العامة للاستعلامات بتزويد الصحفيين الاجانب المعتمدين عن طريق ايميلاتهم والواتساب نسخ من البيانات والدوريات الصحفية التي تصدرها الهيئة ومنها دوريات ( افاق عربية ) و ( دراسات في حقوق الانسان ) وغيرها لتعميمها لوسائل الاعلام التي يعمل فيها الصحفيين الاجانب .

كما طالب البعض من الصحفيين الاجانب الذين حضروا اللقاء بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.

وكذلك تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية واتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية وتنظيم الهيئة عدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

من جانبه أكد السيد ضياء رشوان على سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري واستعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناءا علي طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، الي جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بين رئيس الهيئة وبين المراسلين.

وفي نهاية اللقاء وعد السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات النظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.

كما اعلن السيد محمد إمام مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لهيئة الاستعلامات عن استعداد المركز الصحفي لاستقبال الصحفيين الاجانب لغرض تسهيل مهامهم الموكلة اليهم من قبل وسائل الاعلام المعتمدة وكذلك ارسال الفعاليات والبيانات اليهم عبر جروبات الواتساب وتسجيل ارقام هواتف الزملاء الذين لم تظهر اسمائهم ضمن الجروبات لغرض التواصل والتعاون بين الجانبين .