قوة أمنية تعلن تطهير جبال حمرين وحقول علاس النفطية

حققت القوات العسكرية، تقدما كبيرا في عملية “أبطال العراق”، بتدمير بقايا فلول داعش، في سلسلة جبلية، وحقول نفطية، في محافظة ديالى. وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان أن قيادة عمليات صلاح الدين، أنجزت المرحلة الثانية من عملية “أبطال العراق – نصر السيادة”، بتطهير جبال حمرين، الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي البلاد.

وأضافت الدفاع، كما طهرت القوات حقول علاس الواقعة في محافظة صلاح الدين، منوهة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير سيارة، ومضافتين، ونفق.

وأكملت، أن القوات عثرت على 25 عبوة ناسفة، و35 مدفع هاون في جبال حمرين.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن العملية بإشراف قائد العمليات، اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، وبمشاركة قطعاتها من لواء المشاة الآلي، والاستخبارات، وسرية الهندسة، والطبابة، وبقية التشكيلات الأخرى من فوجي سوات والتكتيكي والحشدين الشعبي والعشائري، وبإسناد من طيران الجيش.

وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن انطلاق عمليات “أبطال العراق” المرحلة الثانية.

وقال رسول في بيان، إنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة 5.738 كيلو متر مربع”.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.