محافظ النجف يعلن موافقة الكاظمي على استبدال بعض مدراء الدوائر الحكومية

أكد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري أنه سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة وخصوصا من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلا عن من لديهم ضعف بالأداء والعمل .
وقال الياسري في بيان انه “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف الكرام بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات .
وأضاف الياسري ان ” الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين الاعزاء مؤكدا ان قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم .
وقال الياسري في بيان انه “حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف الكرام بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات .
وأضاف الياسري ان ” الأسبوع القادم سيتم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين الاعزاء مؤكدا ان قنوات وأبواب الحوار مستمرة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم .