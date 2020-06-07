مدير بيئة الديوانية المقال ساهرة خليل ابراهيم ..

قرار الإقالة صدر من الوزاره تلبية لرغبة المحافظ في ترضية لكتلة (صادقون) لمنح المنصب لشخص اخر

حوار / راضي المترفي

مدير بيئة الديوانية السابق ..

· المحافظ اول مااستلم منصبه قدم على اقالتي كانجاز له مع مجموعه من المدراء

· رفضي طلب المحافظ خزن الحبوب في المهناوية الذي كان مخزنا للمبيدات كان احد اسباب اقالتي

· محافظ الديوانيه زهير الشعلان الخزعلي بالاتفاق مع النائب سعد شاكر الخزعلي عن كتلة صادقون يلتقون للسيد وكيل الوزارة والضغط عليه من اجل اقالتي

· ايفاد اعضاء في مجلس المحافظة للتدريب على الاجهزة الخاصة بالبيئة بدلا من الموظفين الاختصاص فيها

· كرمت باكثر من محفل منها محليه ودوليه وحصلت على كتب شكر من المحافظه والوكيل الفني ومكتب الوزير ومجلس النواب

ليس المال العام هو من يتعرض للسرقة والهدر على ايدي الفاسدين واذرعهم التي تصل الى اقصى اماكن يشم فيها رائحة المال انما هناك ايضا ثروات وطنية يسعى الفساد جاهدا للقضاء عليها ومن هذه الثروات ( الموظف النزيه ) الذي لايمكن شراء سكوته بكل المغريات مما يدفع بالفساد لاستئصاله وابعاده عن الموقع الذي هو فيه حتى يتسنى للفساد فرض سيطرته وفرض شروره بدون عائق وهذا ماحصل في مديرية البيئة في الديوانية ع موظفة كفوءة وطاقة اثبتت جدراتها في العمل واشغال موقعها بكل كفاءة واخلاص هي البايلوجية ساهرة خليل ابراهيم بدرجة بكالوريوس من كلية العلوم / قسم علوم الحياة ودبلوم معهد طبي / تقنيات صحية مديرة بيئة الديوانية من 26 /2 / 2017 والتي تم اقالتها بتاريخ / / 2020 لكونها تمثل عائقا بوجه الفساد وتمنعه من السيطرة على الكثير من الاماكن التي يستقتل للحصول عليها ومنها ( هور الدلمج ) الذي يمثل هدفا وسمينا للفساد حيث يحوى على ثروات من الطيور والاسماك والتي يمكن التفاهم عليها بصيع عير مشروعه وتحويلها الى متعهدين يوفرون ثروات هائلة لاساطين الفساد في المحافظة ومع ان مديرية بيئة الديوانية لاتتبع للمحافظة وانما ترتبط بوزارة الصحة والبيئة بشكل مباشر الا ان اصابع الفساد تحركت لاقالتها والاتيان بشخصية بغيدة عن الاختصاص ثم تحركت نفس الاصابع على الوزارة للموافقة على الاقالة ومن دون سبب مبرر وفي هذا الحوار ستكشف السيدة ساهرة خليل ابراهيم كل ملابسات الاقالة وعدم رضوخها لمطالب الفاسدين بكل وضوح والادلة التي لاتقبل الشك .

• مديرية بيئة الديوانية ماهو اختصاصها ؟ ولمن تتجه بعملها ؟ وماهي حدود سيطرتها ؟ ولمن تتبع اداريا المحافظة ام وزارة الصحة ؟

· عمل مديرية بيئة الديوانيه هو رقابي توعوي اي العمل وفق قانون حماية. وتحسين البيئة رفم 27لسنة وارتباط مديرية بيئة الديوانيه بوزارة الصحة والبيئة وتعود اداريا الى محافظة الديوانيه اضافه الى تقديم بعض الخدمات مثل منح الموافقات البيئيه واجراء المسوحات الاشعاعيه ومسوحات تخص النظم البيئيه الطبيعيه اضافة الى اصدار بعض الموافقات البيئية واجراء المسوحات الاشعاعية ومسوحات النظم البيئية الطبيعية .

• ماهي ملابسات اقالتك ؟ هل هي عقوبة ؟ او استغناء عن خدماتك ؟ ولماذا الاقالة ولم يتم نقلك الى دائرة اخرى ؟ وهل يحق للمحافظ اقالتك وانت ودائرتك تتبعون مباشرة لوزارة الصحة والبيئة ؟

· ملابسات الاقاله احب ان اوضح اولها ان السيد المحافظ اول مااستلم منصبه قدم على اقالتي كانجاز له مع مجموعه من المدراء بدون معرفه لمهام عملي وانا لم اراه مطلقا ولم اعرفه ولكن كان هناك اتصال عليه من مكتب المحافظ وطلب موافقه للحبوب وهذه الموافقه من الدائره الفنيه قسم الكيمياويات في بغداد بعدها في نفس يوم ايفادي الى بغداد زار السيد المحافظ المديريه وبعدها وجه لي تهمه بترك الدوام والايفادات وعدم اعطائه علم بايفادي وبعدها اتصلت بالنائب الثاني دكتور مالك الحسيني واوضحت له الامر بذهابي للنائب الثاني باعتبارة رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة مخولا عن المحافظ لادارة المجلس والتقيت السيد المحافظ مع دكتور مالك الحسيني ووضحت الامر كون ذهابي لبغداد باستحصال موافقه لمخزن للحبوب الحنطه والشعير في قضاء المهناويه الذي كلفني هو نفسه السيد المحافظ بجلبها من بغداد وهذا المكان كان سابقا مخزن للمبيدات لهذا رفضت وزارتي اعطاء موافقه معلله ذلك انه قد يسبب التسمم مستقبلا للمواطنين . هذا بداية الخلاف هو كلفني بالذهاب لجلب الموافقه وبعدها يقول اني ماانطي علم بالايفاد فكان يبحث عن خطا او تقصير عندي لم يجد فكتب بكتاب الاعفاء الاول الصادر من محافظة الديوانيه استجابة لمطالب المتظاهرين ولكثرة الشكاوي عليها وكانت المديره الجديده هي من تشتكي عليه مع المدير السابق للمديريه حيث كانت معاونته مستغله عمل زوجها في مقر محافظه الديوانيه وعلاقاته في داخل بناية المحافظه بالمسؤولين واكثر من مره اشتكت عليه عند رئيس مجلس المحافظه استاذ جبير الجبوري لكنه يتصل بيه استاذ جبير بان( ادير بالي عليها ) ومن هذا القبيل من الكلام وكونها سببت كثير من المشاكل في المديريه عند بداية تسلمي مهام عملي ومنها حذفت البيانات المخزونه بالحاسبه بشعبة التخطيط لسنوات عند نقلها من شعبة التخطيط الى شعبة اخرى وغيرها من المشكلات التي كانت تعرقل العمل . وثانيا من الملابسات لاقالتي ومن المعلوم ان الفساد ينتشر في اغلب مفاصل الدوله وان الفاسدين يحركون الخيوط خلف الستار دون ان تظهر لهم بصمات بهذا الفساد بل تظهر باغراء للموظف بكل الوسائل وذلك لينفذو رغباتهم لكن عندما يفشلون يلجاون لمحاربته بكل الطرق حتى يتمكنون من ابعاده عن طريقهم وهذا ماحدث معي حيث لم انصاع لكل المغريات وكنت صارمه بعملي وكنت جادة بتطبيق القانون البيئي .

· هل يحق للمحافظ اقالتك قانونا وانت ودائرتك تتبعون مباشرة لوزارة الصحه والبيئه ؟

· لا يحق للمحافظ اقالتي لكنه قام باقالتي بتوجيه كتاب للوزاره بالاقاله المرقم 6989 في 9/ 12/ 2019 وبما ان وزارتنا مركزيه وغير خاضعه لصلاحيات المحافظ وغير مشموله بالقانون رقم 21 لسنة 2008الخاص بالمحافظات الغير منتظمه باقليم وقد قام السيد محافظ الديوانيه بتاكيد الاقاله بالكتاب المرقم 962في 19/2/ 2020 لكنه لم يتمكن من اعفائي وعلما ان البديل في الاقاله الاولى هو المعاون للمدير السابق ولوجود ملفات نزاهه تم ابعاده وتغيره بالمعاونه للمدير السابق وايضا لديها ملف نزاهه وكثير من المخالفات منها كانت مسوولة المشاريع في المديريه ولها اليد الطولى في اعداد تندر مقاوله رقم 9 لسنة 2013 وماحصل فيها من اشكالات وهدر للمال العام المحافظ اول مااستلم منصبه قدم على اقالتي كانجاز له مع مجموعه من المدراء والدليل ان الاجهزه في المقاوله رقم 9 لسنة 2013 وبالنظر لعدم ايفاد كادر المديريه وايفاد اعضاء مجلس المحافظه بدلا عنهم مما تسبب بعدم القدره في تشغيل هذه الاجهزه والذي يعد هدر بالمال العام وكانت اجابة الوزاره بالرفض في بادأ الأمر و.ف/ 814في 11/ 12/ 2019 وكذلك الكتاب الصادر من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة د.طورهان المفتي المرقم 9/ 316 في 19/ 12/ 2019 وهذا بجهود دكتور جاسم الفلاحي الوكيل الفني وذلك تقديرا لعملي ولكن الضغوط التي مورست على السيد الوكيل كانت كبيره جدا من قبل محافظ الديوانيه وحيث قام محافظ الديوانيه زهير الشعلان الخزعلي بالاتفاق مع النائب سعد شاكر الخزعلي عن كتلة صادقون والذهاب للسيد الوكيل والضغط عليه من اجل اقالتي فاستجابت الوزاره لشدة الضغوط عليها ولكن انا اتسال لماذا كل هذا الاصرار من قبل السيد المحافظ ؟

• عادة ماتسبب الاقالة ويضاف لها قرار اما بالاحالة على التقاعد او الحبس احيانا او التحويل الى درجة ادني هذا فيما يخص المقصر وانت لم تؤشر عليك المحافظة والوزارة تقصير اهو صراع سلطة او تصادم مصالح او انك ضحية لرغبات كبار المسؤولين ؟

· اما اقالتي هل كانت عقوبه فاقول انها لم تكن عقوبه والدليل في كتاب الاقاله وجهت الوزاره الشكر والتقدير للجهود المبذولة طيلة تولي مهامي .ولو حسب علمي لايجوز الاقاله مع الشكر لان الاقاله يجب ان تكون مسببه ولو رجعنا لكتاب الاقاله يعتبر باطل كونه بناءا على الموافقه الشفهيه لمعالي وزير الصحه والبيئة وهذا لايجوز الا بموافقه تحريريه تحصل من السيد الوزير علما انه السيد الوكيل الفني الدكتور جاسم الفلاحي والسيد المدير العام كريم حميد عسكر لديهم صلاحيات من السيد الوزير باقالة مدراء الاقسام الذين يعملون معهم في نفس الدائره بينما انا مدير مديريه هذا يعني مديريه بمستوى قسم اي المفروض يكون بكتاب الصلاحيات باقالة مدراء الاقسام و من هم بمستوى القسم كون مدير المديريه وفيها شعب كانه قسم لكن هل تسمى قسم ولايمكن تسميتها بقسم ومدير المديريه يمثل الوزير في محافظته بينما مدير القسم بنفس الدائره التي يعمل فيها المدير العام واصبح الامر الاداري فاقد ركن الاختصاص وكذلك يجب ان يكون مسبب لكن بكتاب الاقاله مع الشكر للجهود المبذوله وغير مسبب وكان بالعكس لهذا بالقانون القرار الاداري 4 اركان السبب الاختصاص والمحل والشكل و يجب الاعفاء يكون بسبب اخلال بواجب وظيفي ولم يتم عرضه على معالي السيد الوزير الدليل عند مقابلتي بين لنا الدكتور ليس له علم بالاقاله ولا توجد اقاله بناءا علئ الموافقه الشفويه من السيد الوزير بل تكون بمطالعه تحريريه وبعدها تتم الاقاله لو نفرض انني احتجت اجازه لمده 4 سنوات هل يستطيع السيد الوكيل منحي اجازه اكيد لا يمكن .

• ماهو موقف وزارة الصحة والبيئة من اقالتك من قبل المحافظ الرسمي هل درست قانونيا ام انها سويت حسب العلاقات السائدة والمنافع بين الاطراف ؟

· قرار الإقالة صدر من الوزاره تلبية لرغبات المحافظ وترضية الجهه سياسيه وهي صادقون لتمنح المنصب للمديره الجديده

· وكتاب الاقاله غير قانوني اصلا وشرحتها في اعلاه.

• ذكرتي ان هناك اثنان من نواب المحافظة يقفون خلف اقالتك احدهم ينتمي الى كتلة الصادقون اسمه .. حيث تم طلب ذلك من المحافظ .. ماعلاقة نواب البرلمان بهذا ؟ هل تتهمينهم ببيع موقعك لشخص اخر وكيف ؟

· ليس لدي الدليل على بيع المنصب ولكن بقية النواب بالمحافظه اتصلوا على النائب سعد وطلبوا ان يعدل عن هذا الاجراء لكن دون جدوى وكانت اجابة النواب متضامنين معي واعطائنا ووعود بمتابعة الموضوع ومنهم بالفعل من تابع الموضوع من احس منهم بمظلوميتي لكن لم احصل على نتيجه لحد الان

• كان وجودك بموقع مدير بيئة الديوانية لمدة قرابة عامين .. هل تعثر العمل خلال ادارتك وتم معاقبتك او انك حصلتي على كتب شكر من الوزارة والمحافظة .؟

· كلا لا يوجد أي تعثر والدليل كتب الشكر والتقييم الذي حصلت عليها وسادرج جزء منها مع العلم كرمت باكثر من محفل منها محليه ودوليه وحصلت كتب شكر من المحافظه والوكيل الفني ومكتب الوزير ومجلس النواب واحب ان انوه ان المدير العام كريم حميد عسكر لم يكن داعما لي في عملي بل داعما للمدير السابق ومعاونته المديره الجديدة .

• هل حصل بينك وبين المحافظ او دوائر المحافظة تصادم او اختلاف بسبب مشاريع المحافظة وتعارضها مع نظام حماية البيئة ؟

· نعم بسبب الإجراءات التي نتخذها والتي لاتعجب بعض الجهات الاداريه وخاصة مديرية البلديه والمجاري والصحه واخرها مدير عام الصحه بسبب وجود تسرب اشعاعي في المستشفي اخبرنا به المحافظ والوكيل بسبب وجود غرامات وانذارات على صحة. الديوانيه واقصد مستشفيات ومراكز صحيه ومعروف لدى الجميع خطوره التسرب الاشعاعي لدى المراجعين والعاملين وطلبنا معالجة الخلل وتم اعادة. الكشف ولم. تعالج فنضطر لا تخاذ الاجراء القانوني بحقهم

• هل اطلعت وزارة الصحة والبيئة على كل ماحصل واقالتك بكتاب رسمي او بمقابلة الوزير او احد وكلاء الوزارة ؟

· كتاب الإقالة صدر من مكتب الوكيل الفني الدكتور جاسم الفلاحي وقدمت تظلما للوزير السابق الدكتور جعفر علاوي وبين عدم درايته بالاقاله وكان وجود احدى النائبات معي وتم مقابلته ولكن دون جدوى وصار شهر ونصف تقريبا ننتظر اللجنه المركزيه في وزارة الصحه والبيئة في رفع الظلامة واصدار توصياتها لكن لحد الان يقول رئيس لجنه التظلمات طلبنا الاوليات من الوزارة وقد لايجدي تظلمنا نفعا .

• هل في النية ان لم تقف معك الوزارة رفع الامر للقضاء او رئاسة الوزراء ؟

· نعم في نيتي رفع دعوى لرب العالمين ومن ثم. ادافع عن حقي امام القضاء او رئاسة الوزراء ولاعلى سلطه في البلد وهذا الدفاع وعدم الاستسلام ليس حبا بالمنصب او ضد التغير بالعكس انا مع التغير لكن للافضل للانزه والاكفأ والى صاحب الاختصاص وليس ان يكون البديل اختصاصه بعيد عن عمل وزارة البيئة ومن وضعوها في المنصب مهندسة كهرباء وانا بايلوجيه وصاحبة الاختصاص وانا اتسال هل تسمح وزارة الكهرباء ان تعطي ادارة دائره من دوائرها لطبيب بيطري وهذا غير منطقي .وان يكون البديل نزيها والمديره الجديده لها ملف بالنزاهه وكثير من اللجان التحقيقيه وانا لايوجد لدي اي عقوبه او غياب طيله فترة خدمتي وعمل منذ تعيني 7/ 4/ 1991 في شعبة البيئة وهي تابعة لقسم الصحه العامه في دائرة صحة الديوانيه ولحد الان في مديرية بيئة الديوانيه

• هل وقف معك المدير العام للبيئة في الديوانية وتمسك بك كموظفة كفوءة ومخلصة لعملك او انه تخلى عنك وماهي الاسباب ؟

· لا لم يقف معي لاني كنت ارفض تمشية الامور الغير قانونية وكنت صارمه في تطبيق القانون من أجل مصلحة العمل فكانت لي طريقتي في الادارة خاصه بالتعامل مع الموظفين بعيدا عن الخوف وبعيدا عن التكبر والتعامل معهم. كاخوان وابناء لي مما جعلني ناجحه وجعلهم يوميا يطرقون باب المحافظ الذي بين لهم لا علاقه له وان النائب سعد هو من سعى بالاقاله ولما قابلنا مدير مكتب العصائب في الديوانيه بين لنا العكس ويطلبون العدول عن رايه وكذلك ذهبوا لنواب في المحافظه لكن فقط وعود وان شاءالله خير .

في النهاية ليس لدي ما افعله سوى وضع هذا الحوار المؤلم عن وقع مر تحدثت عنه مديرة البيئة في محافظة الديوانية السيدة ساهرة خليل ابراهيم امام انظار السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة وكذلك عضو مجلس النواب المشكو منه والسيد المحافظ ان رغب بحق الرد .