وزير الخارجية السابق يوجه رسالة للوزير الجديد فؤاد حسين

وجه وزير الخارجية السابق محمد الحكيم ، السبت ، للوزير الجديد فؤاد حسين الذي نال ثقة البرلمان اليوم لمنصب وزارة الخارجية .وذكر الحكيم في تغريده له بـ ” تويتر” اتقدم باحر التهاني والتبريكات لاخي معالي وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين على منحه ثقة مجلس النواب العراقي لتسلم دفة القيادة في وزارة الخارجية العراقية وانا على يقين انه سوف يدير سياسة خارجية عراقية متوازنة كما اهنئ موظفي وزارة الخارجية بتعين الوزير الجديد”.وكان مجلس النواب قد اكمل اليوم في جلسته التي عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏‏‏وبحضور247 ‏‏نائبا‏، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة