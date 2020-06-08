التقرير الأمني اليومي.. شرطة كركوك تلقي القبض على متهم قتل ابنه خلال حفل خطوبته

الاحد 7 حزيران 2020

شرطة كركوك تلقي القبض على متهم قتل ابنه خلال حفل خطوبته

اقدم أب على قتل نجله خلال حفل زفافه في محافظة كركوك، وان الحادث وقع عند إطلاق والد الضحية الرصاص من سلاح بشكل عشوائي احتفالاً بزفاف ابنه في قضاء الحويجة جنوبي كركوك، لتستقر رصاصة في جسد ابنه صاحب الخطبة وترديه قتيلاً في الحال، واصابة ثلاثة اطفال خلال الحفل.

القبض على عصابة إجرامية نفذت 19 عملية قتل وسرقة في بغداد

اخماد حريق اندلع بمعمل نجارة وسط النجف

القبض على 3 أشخاص في الديوانية وضبط صواريخ وأربع قاذفات بحوزتهم

القبض على 257 مخالفاً للحظر ببغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد

الخميس 4 حزيران 2020

الاستخبارات تلقي القبض على 5 ارهابيين في نينوى

الحشد الشعبي يحاصر عناصر من داعش خلال عمليات حمرين

احباط تهريب 3 سيارات مارسيدس وبي ام دبليو وسورينتو في العراق

مقتل 3 مدنيين وإصابة رابع من عائلة واحدة بهجوم لداعش شمال شرق ديالى

قوة امنية تحبط تهريب كمية كبيرة من الادوية في سيطرة الشعب ببغداد

خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 242 شخصا في بغداد

إنطلاق اليوم الثالث لعمليات أبطال العراق

الثلاثاء 2 حزيران 2020

تدمير عجلة وتفجير وكرين لداعش ضمن عملية نصر السيادة في صلاح الدين

القبض على 288 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

انطلاق المرحلة الثانية من عمليات أبطال العراق العسكرية في صلاح الدين

الاثنين 1 حزيران 2020

الحشد يعلن اعتقال عدد من الارهابيين في الموصل

مقتل وإصابة 4 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور بالموصل

الاحد 31 ايار 2020

قتل 7 دواعش بعملية امنية في كركوك

اعتقال 195 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد وإصابة 3 من الحشد بصد تعرض داعشي في تكريت

السبت 30 ايار 2020

استشهاد منتسب واصابة خمسة اخرين بهجوم لـداعش جنوب سامراء

اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى بينهم ابو الزبير وابو الخطاب

شرطة بغداد تعلن تحرير مختطف بعد ابتزازه بمبلغ 250 مليون دينار

مكافحة المتفجرات ترفع أربع رمانات يدوية معدة للتفجير في بغداد الجديدة

صلاح الدين تمنع الجميع من دخول المحافظة وتوقف الاستثناءات

حريق يطال 600 نخلة شمالي بابل

الحشد الشعبي يعلن القبض على 17 عنصراً بداعش في نينوى

الخميس 28 ايار 2020

غارة جوية على مضافة في دير الزور الحدودية السورية تقتل الارهابي ابو علي العزاوي، اذ كان للعزاوي مهام متعددة في تنظيم القاعدة وداعش في الانبار وبغداد ومناطق اخرى.

الدفاع تعلن مقتل 4 ارهابيين بينهم ابو صهيب في بغداد

القبض على ارهابي حرق محاصيل زراعية وضبط مدفع مفخخ

الحشد يفجر كدس عتاد وسلاح لداعش في سامراء

اعتقال 184 شخصا في بغداد خلال 24 ساعة

القبض على ارهابي في الانبار قادماً من سوريا

القبض على 7 تجار مخدرات واعتقال 4 أشخاص أطلقوا عيارات نارية بالهواء

إجرام بغداد تلقي القبض على متهم قام بحرق امرأة بالتيزاب

27 ايار 2020

غارة تركية تقتل 5 عناصر من الـ”بي كي كي” في شمال العراق

تدمير عجلتين لداعش بصاروخي كورنيت في صلاح الدين

القبض على داعشي اثناء محاولته حرق المحاصيل الزراعية في كركوك

القبض على 146 مخالفا لتعليمات حظر التجوال في بغداد

شرطة كربلاء تلقي القبض على رجل قتل زوجته بالمطرقة وحرق جثتها

فرض حظر تجوال شامل في نينوى ابتداءاً من السبت

ارهابيون يقتلون جنديا ويصيبون آخر جنوبي بغداد

الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل اربعة ارهابيين جنوبي بغداد

القبض على 4 متهمين بالإرهاب بينهم امرأة في الانبار

الاثنين 25 ايار 2020

القبض على 210 مخالفين للحظر و9 مخمورين خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

السبت 23 ايار 2020

القبض على تاجر مخدرات في كربلاء

اندلاع حريق داخل بستان في قضاء الحسينية بكربلاء

غلق مدينة الصدر بالحواجز الكونكريتية

المثنى: القبض على متهم يقوم بترويج الحبوب المخدرة

اصابة ضابط ومنتسبين بهجومين لداعش في صلاح الدين

اصابة 3 منتسبين بهجومين ارهابيين في سامراء

شرطة الديوانية تضع خطة أمنية خلال العيد وتحذر المخالفين بعقوبات رادعة

القبض على قاتل امراة في السماوة

كربلاء.. اغلاق للسيطرات الخارجية بالصبات وعمليات استباقية في الصحراء

الخميس 21 ايار 2020

عمليات سامراء تنفي صوراً مزعومة عن قيام داعش بحفر نفق لاستهداف الامامين العسكريين

يحيى رسول: ضبطنا معدات ووثاق مهمة عن الإرهابيين بعمليات “اسود الجزيرة”

داخلية الإقليم: لا علاقة لنا بتسليم السليمانية لمئات الارهابيين الى كركوك

الحشد يداهم وديان ومناطق محيطة ببحيرة الثرثار

محافظة كربلاء تفرض حظرا شاملا للتجوال يبدأ من الخميس

الامن الوطني يعلن اعتقال عصابة تزوير الاوراق الثبوتية للعجلات المهربة في البصرة

كردستان تفرض حظراً شاملاً بلا استثناءات على المركبات والمشاة خلال أيام العيد

إنتشال جثث 4 أطفال أشقاء غرقوا في مشروع ماء داقوق في كركوك

الاربعاء 20 ايار 2020

مقتل واصابة ثلاثة بهجوم لـ”داعش” على جزيرة الكرمة

ديالى تمدد فتح الحظر ساعتين ليكون إلى السابعة مساء

إصابة اثنين من مفارز إصلاح الكهرباء بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

إصابة أحد لاعبي المنتخب الوطني للبليارد بهجوم مسلح في بغداد

اعتقال 42 مخالفاً للحظر و157 متسولاً في بغداد خلال 24 ساعة

اندلاع حريق داخل مخزن ومحل في سوق هرج ببغداد

مقتل جندي بنيران قناص جنوبي كركوك

مقتل جندي بنيران قناص جنوبي كركوك

شرطة نينوى: القبض على متهمين تسببوا بتسمم 40 شخصاً

الثلاثاء 19 ايار 2020

الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لداعش في جرف النصر

الامن الوطني يعلن ضبط محطة نفطية “مفرغة للتهريب” في البصرة

مجهولون يهاجمون منزل مدير قائممقامية الراشدية

نجدة بغداد: اعتقال 90 مخالفاً للحظر و141 متسولاً خلال 24 ساعة

مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في بغداد

مكافحة المتفجرات تفكك ثلاث عبوات موضوعة داخل عمارة سكنية في بغداد

الاثنين 18 ايار 2020

سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

الإعلام الأمني تعلن تنفيذ عملية امنية لتطهير مقالع عين الجحش في نينوى

اندلاع حريق داخل كلية الحلة

حريق في سجن ابو غريب

مقتل منتسب بالحشد وجرح اثنين بانفجار ناسفة في صلاح الدين

مكافحة اجرام بغداد: عصابة بيت سلوم تسلم نفسها إلى القوات الأمنية

مقتل صاحبة صالون طعنا بالسكاكين في بيتها وسط كربلاء

الاحد 17 ايار 2020

العثور على مقر سابق لعناصر داعش في قاطع الجزيرة

اعتقال 100 مخالف لتعليمات حظر التجوال في بغداد

اعتقال متهمين بالتلاعب والتزوير بتحميل المشتقات النفطية في الأنبار

الإعدام لإرهابي نفذ أوامر أمير داعشي بقتل أحد أقاربه

هروب دواعش من سجن الهول السوري المحاذي لحدود العراق

السبت 16 ايار 2020

الحشد الشعبي يعثر على شبكة أنفاق كبيرة لعصابات داعش الإرهابية جنوب غرب الموصل

الإعلام الأمني: انطلاق عملية تفتيش لملاحقة بقايا داعش في ديالى

نجدة بغداد: القبض على 144 مخالفا للحظر خلال 24 ساعة

الاعلام الامني يعلن مقتل واصابة 5 عناصر بالحشد الشعبي بهجوم داعشي في ديالى

‏الجمعة‏، 15‏ أيار‏، 2020

هجوم ارهابي شمال ديالى يتسبب في سقوط 10 من الحشد

الحشد يعلن احباط تسلل مجموعة من عناصر “داعش” في سامراء

مسلحون يقتلون عائلة ويفجرون منزلهم ويحرقون مزرعتهم شمال سامراء

الخميس 14 ايار 2020

مصدر: اعفاء قائد شرطة ذي قار من منصبه وتكليف العميد حازم الوائلي بدلاً عنه

اصابة ثلاثة مدنيين بسقوط اربعة هاونات في ديالى

القبض على متهمين بتهريب النفط ومشتقاته في بغداد

شرطة البصرة: القبض على أخطر تاجر للمخدرات

مصرع ثلاثة أشخاص جراء حريق داخل فرن في كركوك

انفجار عبوة ناسفة على الخط 33 ضغط عالي في كركوك

إحباط محاولة هروب 3 نساء داعشيات من مخيم الهول

القبض على 65 مخالفاً للحظر و130 متسولاً في بغداد

الاستخبارات تقبض على متهم اقدم على قتل مدير مدرسة في بغداد

الاربعاء 13 ايار 2020

مديرية مكافحة اجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقت مليون دولار في المنصور

مسؤول عسكري نرويجي: كورونا يساعد داعش في العراق

إجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار

اصابة 7 مدنيين بانفجار واطلاق نار في ديالى

اعتقال 3 اشخاص بتهمة الاعتداء على دورية للنجدة بآلات حادة في الديوانية

الثلاثاء 12 ايار 2020

مصدر: القبض على مدير تقاعد نينوى ومدير ماستر كارد النخيل و 16 موظفا فيها

داعش يضرم النيران مجددا في حقول الحنطة بديالى

الاستخبارات العسكرية تعتقل 12 عنصراً بداعش في عملية مشتركة بنينوى

القبض على 65 مخالفاً للحظر و125 متسولاً في بغداد

إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة العجلات وتزوير اللوحات

الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين

القبض على احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين

الاثنين 11 ايار 2020

الحشد يعلن مقتل 15 داعشياً في نينوى

القبض على متهم يحمل باجات “صحفية وعشائرية” في بغداد

انطلاق عملية ثأر الصائمين الرابعة في صلاح الدين

انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في حوض الوقف بديالى

عمليات بغداد تعلن اعتقال متهم يقوم بتنظيم هويات للاستفادة منها في حظر التجول

بالصور.. القبض على متهم يحمل باجات “صحفية وعشائرية” في بغداد

السبت 9 ايار 2020

الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لداعش في جرف النصر

قناصة الاستخبارات العسكرية تقتل اثنين من الارهابيين في ديالى

إصابة ثلاثة منتسبين بلواء الرد السريع بانفجار ناسفة في صلاح الدين

اعتقال 99 مخالفا لتعليمات حظر التجوال في بغداد

لواء بالحشد الشعبي ينفد عملية استباقية في بادية النجف

القبض على 19 متهما بقضاية جنائية مختلفة في ذي قار

الحشد ينفذ عملية امنية في الموصل

القوات الامنية تقتل اثنين من قناصي داعش في ديالى

الخميس 7 ايار 2020

تدمير سيارة لداعش ومقتل من فيها غرب الرمادي

قتل انتحاريين اثنين وتفجير عجلتين في صحراء الانبار

احباط محاولة تهريب 24 عجلة في منفذ ميناء أم قصر

القوة النهرية للحشد تطهر أطراف بحيرة حمرين في بعقوبة

نجدة بغداد تقبض على 159 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في العاصمة

انطلاق ثلاث عمليات أمنية في صلاح الدين والانبار وديالى

بدء عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في بعقوبة

الاربعاء 6 ايار 2020

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال قيادي بـ”داعش” في الموصل

ذكر مصدر أمني، ان رجلاً عاد الى منزله ليجد عائلته المكونة من زوجته وأمه وأولاده الثلاثة مقتولين ذبحاً في منطقة البلديات.

وفاة شخص وإصابة اثنين من الدفاع المدني بعملية إخماد حريق كربلاء

إصابة عنصر امني بانفجار عبوة لاصقة جنوب بغداد

جنايات ذي قار تصدر احكاماً بالسجن والغرامة بحق ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة

الثلاثاء 5 ايار 2020

مدفعية الحشد الشعبي تدك موقعاً لداعش في علاس

المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: العمليات الارهابية الاخيرة جاءت كمحاولة لثني قواتنا الامنية عن ملاحقة فلول داعش

الخفاجي: الوضع الأمني تحت السيطرة ولن نسمح بعودة الإرهاب كما حصل سابقاً

خلية الإعلام الأمني: القبض على أحد العناصر البارزة في عصابات داعش الإرهابية في قرية مصرج بالموصل

الاطاحة باربعة ارهابيين بارزين في القائم بينهم مسؤول الاستطلاع الامني ومسؤول الهندسة وناقل عصابات داعش في القائم

وزارة الدفاع البريطانية: طائرات بريطانية قصفت أهدافًا لتنظيم داعش في شمال العراق

العثور على 8 عبوات ناسفة مسلكة بالكامل في ابي غريب

التحالف الدولي يخسر أحد جنوده في أربيل

إنطلاق عملية عسكرية من أربعة محاور في مكيشيفة

تدمير وكرين لداعش والعثور على مستودع للعتاد في صلاح الدين

تصديق اقوال متهم بجريمة قتل في مجمع بسماية السكني

اصابة منتسب امني بتفجير سيارة شمالي بغداد

إجرام بغداد: القبض على شخصين سرقا عجلة شمالي العاصمة

مقتل ثلاثة إرهابيين في منطقة غيده بكركوك.

القبض على متهمين اثنين بسرقة سيارة متوقفة امام مستشفى ببغداد.

الاثنين 4 ايار 2020

اربعة جنود ضحية هجوم اعقبه تفجير في ديالى

محافظ صلاح الدين عمار الجبوري: هناك تواطؤ من قبل مواطنين مع عصابات داعش الارهابية

قوة مشتركة من ​الجيش والحشد تقتحم “وادي الحسينيات” غرب الانبار

اجراءات أمنية احترازية بمداخل واسط الشمالية منعاً لتسلل الارهابيين

الاعلام الامني تعلن قتل خمسة ارهابيين بينهم “ابو قسوره” بانفجار بناية مفخخة بالانبار

الاستخبارات العسكرية تقبض على “ابو هاجر” بالموصل

العثور على 70 عبوة ناسفة وتفجير 5 انفاق لداعش في نينوى

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال قيادي بـ”داعش” في نينوى

المباشرة بانشاء ساتر امني حول ناحية الوليد غربي الأنبار

الحشد والجيش يصلان الى كيلو 160 وينطلقان بعملية عسكرية كبرى باتجاه النخيب

اعتقال 9 مطلوبين بقضايا ارهابية في كركوك

القبض على احد المتهمين والمطلوب قضائيا في بابل

تدمير ست مضافات لداعش بثلاث مناطق شمال سامراء

المنافذ تضبط تلاعب بوصف بضاعة سبب هدراً بالمال العام في طريبيل

الاحد 3 ايار 2020

داعش يشن هجوماً على قاطع جرف النصر

الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي جديد بمنطقة العيث شرقي صلاح الدين ويقتل أربعة دواعش بقصف مدفعي

5 شهداء وجرحى بينهم قيادي في الحشد العشائري بإشتباكات عنيفة مع داعش بأطراف ناحية العظيم بديالى

اعتقال متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الموصل

الاستخبارات تعلن اعتقال ابو طلحة الأنصاري في الموصل

الحشد يقتل ثلاثة دواعش بعملية أمنية في صلاح الدين ردا لشهداء مكيشيفة

لمخالفة حظر التجوال.. ضبط 215 شخصا و501 عجلة في البصرة

محافظ صلاح الدين يعلن تشكيل قوات متخصصة مهمتها ملاحقة عناصر “داعش”

القبض على 410 أشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال في بغداد

القبض على احد عناصر الخلايا النائمة لـ “داعش” جنوب الموصل

السبت 2 ايار 2020

قائد الشرطة الاتحادية: قرب تنفيذ عمليات استباقية بين مناطق كركوك وسامراء

استشهاد شرطي وجندي واصابة اخر بهجمات متفرقة في ديالى

الداخلية تعلن القاء القبض على إرهابيين شاركوا بهجمات صلاح الدين

قوات اللواء 52 بالحشد تصدت لتعرض داعشي في منطقة جسر المفتول شرق ناحية امرلي

عضو بالأمن النيابية يتهم قطعات عسكرية بالتراخي: يمنحون اجازات لـ 50% من المقاتلين

العمليات المشتركة: هجومات صلاح الدين لن تمهد لتوغل داعش نحو المدن.. نراقبه في مناطق تواجده 24 ساعة

الاعلام الامني: ضبط عبوات وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة في ناحية كبيسة

ضبط سكائر مخالفة للضوابط في كمرك ام قصر الشمالي

القبض على اكثر من 33 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد

عمليات الحشد بصلاح الدين: لدينا معلومات عن أماكن داعش وسنقضي عليهم قريبا

الخميس 30 نيسان 2020

التحالف الدولي: داعش يتناقص باستمرار في العراق وجبال حمرين ملاذه الآمن

سقوط أربع قنابر هاون في منطقة الكليو 110 بمحافظة الأنبار

مقتل 7 عناصر من داعش والعثور على خمس مضافات في صلاح الدين

الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش جنوبي سامراء

اعتقال اكثر من 100 شخص في بغداد خلال يوم واحد

إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل وأجهزة كهربائية في منفذ أم قصر

الثلاثاء 28 نيسان 2020

تركيا تقصف مناطق سياحية للمرة الأولى في دهوك، القصف طال وادي كوهانا دون وقوع اي خسائر بشرية

الإعلام الأمني تعلن إصابة منتسبين بهجوم كركوك الانتحاري

انتحاريان يستهدفان مديرية الاستخبارات في كركوك

نجدة بغداد: القبض على 40 مخالفاً لحظر التجول ومخمورين اثنين

تصديق أقوال متهمة بحرق زوجها بمنزله في بغداد

القبض على 11متهما بقضايا جتائية في الديوانية

الاثنين 27 نيسان 2020

لاعلام الامني: القبض على مسؤول لجنة الاعدامات في داعش بقضاء الدجيل

العثور على عبوات ناسفة بعملية تفتيش في جزيرة مكيشيفة

نجدة بغداد تعلن القبض على 17 مخالفاً لحظر التجوال

تصديق أقوال 4 منتسبين في شرطة ميسان بتهمة تسليب اكثر من 1.6 مليار

الاعلام الامني يعلن الشروع بعملية عسكرية واسعة لمطاردة فلول داعش في مطيبيجة

احباط محاولة تهريب 20 عجلة في منفذ ميناء أم قصر

قتل فتاة بإطلاق نار في السليمانية

الاحد 26 نيسان 2020

داعش يقتل عضوا بمجلس ناحية في الانبار ويختطف ابنه بهجوم مسلح اثناء الافطار

القبض على داعشي في أيمن الموصل

اعتقال عصابة من 31 شخصاً يتاجرون بالمخدرات في السليمانية

السبت 25 نيسان 2020

قائد عمليات البصرة: مايحدث من نزاعات مسلحة لن يمر مرور الكرام

اندلاع حريق في “بسطيات” وعمارة تجارية في منطقة سوق بغداد الجديدة اذ تم توجيه 15 فرقة إطفاء للسيطرة على الحادث

سقوط قذائف بأطراف ناحية العبارة في بعقوبة

اعتقال 94 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

القبض على سارق صيرفة في بغداد بحوزته أكثر من 70 مليون دينار

واسط تحيل 18 شخصاً الى التوقيف بسبب مخالفتهم لتعليمات حظر التجوال

الحشد ينفذ عملية استباقية لملاحقة داعش في الانبار

فرض 107 غرامة وحجز 197 عجلة ودراجة بواسط لمخالفة اصحابها إجراءات الحظر

الخميس 23 نيسان 2020

تدمير مركز قيادة داعش في مناطق الجزيرة بنينوى

سقوط ثلاثة قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة

شرطة المثنى: إجراءات لمراقبة أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

مصرع امرأة وإصابة 3 آخرين بحادث مروري على طريق ديوانية

اندلاع حريق داخل مستشفى في بغداد

القضاء: إطلاق 20 الف متهم لتقليل مخاطر كورونا

القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد

قتل 7 ارهابيين وتدمير وكر لهم في ديالى

اعتقال عصابة سرقت 10 دراجات وضبط700 حبة مخدرة وآلات جارحة بحوزتها بالنجف

الاربعاء 22 نيسان 2020

نجاة مدير استخبارات ديالى واصابة 6 من العناصر الامنية بانفجار عبوة في حمرين

عمليات بغداد: تعرض القوات الامنية في ساحة الخلاني لأعمال عنفية أدت لإصابة منتسب

شرطة الديوانية تلقي القبض على عصابة نفذت جرائم في 9 محافظات

ضبط مخازن ومعامل لتعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية في نينوى

العثور على نفق للدواعش بداخله متفجرات ومواد غذائية في الانبار

شرطة الديوانية تعتقل شخصين مخمورين اطلقا النار عشوائيا في الشامية

تدمير أربع مضافات لداعش شمال بعقوبة

الثلاثاء 21 نيسان 2020

خلية الإعلام الأمني: تعرضت عجلة نوع كوستر تحمل منتسبين بالشرطة الاتحادية اثناء نزولهم الى إطلاقات نارية من قبل عصابات داعش الإرهابية أمام قرية الدب بمحافظة كركوك ما أدى لإصابة أحد منتسبي الأجهزة الأمنية.

الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 14 ارهابياً وتدمير مضافاتهم في صلاح الدين

القبض على خمسة إرهابيين في القائم غربي الانبار

استشهاد مدنيين بإنفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

القبض على 7 من قيادات داعش في الأنبار

الكمارك تضبط مخالفات في كمركي ام قصر الشمالي و طريبيل

الديوانية: القبض على متهم بإبتزاز فتاة إلكترونيا مقابل 4500 دولار

تصديق أقوال 6 متهمين بتهريب مخدرات إلى الكويت

إصابة شرطي بإطلاق نار مباشر من داعش في بعقوبة

إنطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة نينوى وجنوبي الحضر

الاثنين 20 نيسان 2020

مصدر أمني: اندلاع حريق داخل جامعة اوروك في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

مقتل 14 ارهابيا وتدمير ثلاثة اوكار في صلاح الدين

القبض على مسؤول التنسيق بين الدواعش وذويهم في الانبار

اصابة 3 عناصر امن بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

الحشد ينفذ عملية أمنية شرق بعقوبة للقضاء على خلايا داعش

الاحد 19 نيسان 2020

23 جريحا.. حصيلة التفجير في حفل زفاف بميسان

الغانمي يؤكد ضرورة تحديث الخطط باستمرار وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

عصابة مخدرات تقتل ضابطا وتصيب منتسبين في البصرة

القبض على عصابة تسرق التك تك في بغداد

القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في كركوك

خلال 24 ساعة.. اعتقال 55 شخصا في بغداد

القبض على متهم بالسرقة في النجف

السبت 18 نيسان 2020

طيران مكثف فوق الخضراء وبالقرب السفارة الامريكية

سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر عسكري شمال الرطبة

نجدة بغداد تعلن اعتقال 13 شخصا خالفوا الحظر

اصابة 4 جنود بنفجار عبوة ناسفة في ديالى

اعتقال 5 أشخاص تسببوا بنزاع عشائري في ذي قار

إصابة ثلاثة مدنيين ومنتسبين اثنين في حوادث منفصلة بديالى

‏الجمعة‏، 17‏ نيسان‏، 2020

مقتل “ابو حفصه” شمالي بغداد

الخميس 16 نيسان 2020

القضاء يعلن إطلاق سراح 16 ألف متهم منذ بدء حظر التجوال

شرطة واسط تفرج عن الدراجات النارية المخالفة للحظر

وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية

القبض على متهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد

داعش يهاجم حقلاً نفطياً في كركوك وإصابة شرطي

احباط محاولة لتهريب 16 الف لتر من وقود الكاز في ذي قار

نجدة بغداد: القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال

الاربعاء 15 اذار 2020

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: القصف التركي على مخيم للعوائل قرب مخمور عمل عدواني

وزارة الداخلية تكلف اللواء علاء غريب بقيادة شرطة واسط بدلاً عن علي حسن هليل

القبض على متهم سرق اكثر من 35 مليون دينار ببغداد

نجاة ضابط عراقي من محاولة اغتيال في الحويجة

الداخلية: اعتقال ثلاثة ارهابيين في بغداد وكركوك

الكمارك تعلن ضبط مخالفات في كمرمي أم قصر الشمالي وطريبيل

مكافحة المتفجرات تعالج 15عبوة ناسفة في الانبار

القبض على متاجر بالعملة المزيفة في كركوك

الثلاثاء 14 اذار 2020

مسلحون يهاجمون موكب مدير شرطة نفط الشمال في كركوك

القضاء الأعلى في كردستان يفرج عن 826 سجيناً بسبب كورونا

الدفاع المدني ينقذ شاباً حاول الانتحار من اعلى خزان ماء وسط بغداد

العمليات المشتركة توجه بشأن حركة عجلات المواد الغذائية والطبية

ضبط 7 صهاريج معدة للتهريب في صلاح الدين

شرطة النجف تنفي حدوث دكة عشائرية أو قدوم عشائر الى المحافظة

القبض على 4 دواعش في بغداد وكركوك

مقتل واصابة خمسة من قوة حماية سنجار بانفجار منزل في جبل سنجار

الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية خاطفة شرق منطقة عكاشات

دوريات النجدة تعتقل 69 شخصا في بغداد

القبض على عصابة بحوزتها حبوب مخدرة وادوات تعاطي في بغداد

انطلاق عملية أمنية بشارع حيفا والمناطق المحيطة به لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق

الاثنين 13نيسان 2020

وزير الدفاع يدعو الاستخبارات الى بيان اسباب زيادة العمليات الارهابية وعمليات التسلل

وزير الدفاع يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري واستخدام القوة الجوية وطيران الجيش والصنوف الأخرى للقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإرهابي

الاعلام الامني تنفي اختطاف جنود بوادي روخانة وتحذر من محاولة تضليل الرأي العام

مصادر إعلامية : اختطاف اربعة من عناصر الاستخبارات العراقية في كركوك

مقتل وإصابة 3 منتسبين بمواجهات مع عناصر داعش في كركوك

نجدة بغداد تعلن القبض على 57 مخالفاً لحظر التجوال

المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 16 عجلة في منفذ أم قصر الشمالي

اعتقال أحد أبرز تجار المخدرات في ذي قار

القبض على متهم قام بسرقة 39 جهاز موبايل في بغداد

القبض على متهمين اثنين بالقتل في البصرة

القبض على عصابة نفذت 18 سرقة في النجف

اعتقال متهم بالسرقة في المثنى ضمن مجموعة قامت بكسر حظر التجوال

الاحد 12 نيسان 2020

شرطة بغداد تحبط محاولة استغلال فتاة واستدراجها من منزل ذويها لجهة مجهولة

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” في كركوك اشتركا بجريمة سبايكر

مصادر : مقتل منتسب امني بهجوم لداعش في قرية جنوب غرب كركوك

مصادر إعلامية : تنظيم داعش يشن هجومًا واسعًا على منطقة ملا عبد الله قرب كركوك شمالي العراق

القضاء: تصديق اقوال متهمين باغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات في كركوك

وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء بقضية حرق امرأة بالنجف

انفجار عبوة ناسفة داخل ملعب شعبي في ديالى

محافظ النجف يوجه بتشكيل فريق تحقيق حول حادثة حرق امرأة بالمحافظة

الاعلام الامني: ضبط كدس للعتاد على الحدود بين نينوى وصلاح الدين

عملية أمنية في الفلوجة بمشاركة الحشد

نجدة بغداد تعلن اعتقال 13 شخصا مخالفا لحظر التجوال

اغلاق ملاعب وصالونات حلاقة مخالفة للحظر في الناصرية

شرطة المثنى تجدد دعوتها للالتزام بقرارات خلية الأزمة

إنطلاق عملية أمنية شمال ديالى

السبت 11 نيسان 2020

مقتل شرطي وإصابة ضابط بانفجار عبوة لاصقة في كركوك

نجدة بغداد تعلن القبض على ٨٥ شخصا خالفوا الحظر

مدير شرطة بغداد: قطاعات في مدينة الصدر غير ملتزمة بحظر التجوال

القبض على 8 مطلوبين بينهم إرهابي في ديالى

شرطة نينوى: حظر التجوال ما يزال ساري المفعول وسنحاسب المخالفين

ضبط 192 مواطناً و 530 مركبة ودراجة نارية مخالفون لحظر التجول في البصرة

الخميس 9 نيسان 2020

الحشد الشعبي يتصدى لتعرض ارهابي عنيف قرب مطار عسكري بأطراف طوزخرماتو

اصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في كركوك

إطلاق سراح 560 من الموقوفين في سجون الديوانية

إجرام بغداد تلقي القبض على متهم سرق أموال من داخل عجلة

ضبط 197 مخالفاً لحظر التجوال وحجز أكثر من 400 عجلة في البصرة

وزارو الداخليو تعلن القبض على ارهابيين في الشرقاط

الحشد والجيش ينفذان عملية عسكرية واسعة غرب الانبار

الاربعاء 8 نيسان 2020

ضبط 675 مركبة ودراجة مخالفة لحظر التجوال في البصرة

نجاة قيادي في الوطني الكردستاني وآمر لواء بالبيشمركة من محاولة اغتيال في السليمانية

عمليات الانبار: حادث اغتيال الراعي جنائي وتم اعتقاله

اعتقال اشخاص يستخدمون اصباغا تجارية للشاي في الديوانية

الشرطة تعلن تشديد اجراءات حظر التجوال الصحي في واسط

نجدة بغداد: القبض على 46 شخصا خالفوا حظر التجول

انفجار عبوة ناسفة واصابة 3 من عناصر الحشد الشعبي في صلاح الدين

العثور على جثة طفل بنهر في الديوانية بعد 19 يوما من البحث

الإعلام الأمني: استشهاد ضابط وإصابة شرطيين بانفجار ناسفتين بحادثين منفصلين في كركوك

تدمير خمس مضافات لداعش بعملية امنية جنوب تلعفر

الحشد الشعبي يعثر على جثة شخص اختطف شرق تلعفر داخل وكر لعناصر داعش

استشهاد أثنين من البيشمركة قرب ديالى وطالباني يحذر من فراغ أمني

مقتل مواطن طعنا واعتقال القاتل في الزبير

الثلاثاء 7 نيسان 2020

القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها الخاصة في بغداد

نجدة بغداد: اعتقال 56 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال

القبض على 6 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

اعتقال شخص يحمل أدوية ‏ومستلزمات طبية غير مرخصة في واسط

ضبط ادوية بشرية مخالفة و4 سيارات دون الموديل في كمرك ام قصر

القبض على 3 من مروجي ومتعاطي المخدرات في ميسان وبغداد

الاثنين 6 نيسان 2020

مجموعة مسلحة تقتحم شركة لانتاج البيض في بابل

الداخلية تعلن اعتقال ارهابي فجة دراجة نارية في الطوز قبل ايام

نجدة بغداد: القبض على 531 شخصا خالف حظر التجوال خلال 20 يوما

ضبط ادوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر

محافظ حلبجة يعلن رفع حظر التجوال بشكل جزئي

اطلاق سراح اكثر من 100 موقوف في المثنى

القوات الأمنية تلاحق مستهدفي الشركات النفطية الاجنبية في البصرة

استهداف شركة امريكية تعمل في حقول النفط بـ5 صواريخ في البصرة

اعتقال شخص حرض عبر فيسبوك على كسر حظر التجوال في ديالى

ضبط اكثر من 250 مركبة ودراجة مخالفة لحظر التجوال في البصرة

انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار الغربية

القبض على 57 مخالفا للحظر الوقائي في البصرة

قضاء النعمانية في واسط: نرصد نحو 60 مركبة مخالفة لحظر التجوال يوميا

اعتقال متهم بسرقة دور ومحال في الزبير

الاحد 5 نيسان 2020

الإعلام الأمني: استشهاد وإصابة 5 مقاتلين باعتداء إرهابي في الرطبة

شرطة كربلاء: الحظر مستمر ولا صحة لرفع سيطرات

شرطة بغداد تعلن القبض على أب قتل ابنه في المحافظة

مقتل اربعة جنود بهجوم لداعش على نقطة عسكرية غرب الرمادي

غرامات على 10 صيدليات واعتقال 40 شخصا تلاعبوا بالاسعار في الديوانية

الإفراج عن مدير الجوازات والجنسية في الديوانية

المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب 8 عجلات في ميناء أم قصر

إخلاء سبيل 409 مخالفين للحظر والإفراج عن 11 محكوما في النجف

إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بتفجير شمال شرقي ديالى

القبض على متهم وضبط كدس للعتاد في بغداد وسامراء

عمليات بغداد تعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش

إغتيال ناشطة شهيرة في الناصرية وإصابة أثنين من أبنائها

حقوق الانسان في واسط: الحظر يجب أن يقترن بتوفير حلول عاجلة لدعم المتعففين

اغتيال قائد في حزب الله جنوب لبنان

كويتية تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن

مصدر: مقتل امرأة دعت لكسر حظر التجوال في ذي قار

السبت 4 اذار 2020

الحشد يعلن فشل مخطط داعش في الوصول الى ابار ديالى النفطية

وزير الدفاع يطالب عمليات بغداد بالتعامل الحسن مع المواطنين خلال الحظر

القبض على متهمين برفع الاسعار في صلاح الدين

العمليات المشتركة تنفي صحة الانباء عن وجود إنزال قرب الحدود العراقية السعودية

اعتقال رجل وامراة سرقا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية في بغداد

احباط محاولة تهريب 29 عجلة في ميناء أم قصر

احباط مخطط لداعش باستهداف حقول نفطية في ديالى

الجمعة 3 نيسان 2020

القاء القبض على إرهابيين اثنين في الموصل

استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة بانفجار قرب مخمور

الخميس 2 نيسان 2020

استئناف واسط تعلن عن اخلاء سبيل 112 متهماً بمخالفات متنوعة

إطلاق سراح 136 موقوفا بعدما كسروا قرار الحظر في ذي قار

اعتقال متهمين سرقا ثلاثون جهاز موبايل والف دولار امريكي في بغداد

نجدة بغداد تلقي القبض على 15مخالفا للحظر

القبض على أحد منفذي دكة عشائرية تسببت بإصابة محولة كهربائية في ذي قار

الحشد الشعبي يطلق عملية تمشيط واسعة لتعقب داعش في خانقين

القبض على لص في أحد أسواق النجف

تشديد إجراءات حظر التجوال وغلق المحال في البصرة

الاربعاء 1 نيسان 2020

القبض على 23 متهما بمحاولة تهريب أجانب الى الاقليم

القبض على سارق أجهزة موبايل من خيم المتظاهرين في النجف

القبض على 12 مخالفا لحظر التجوال في بغداد

شرطة الديوانية تشدد على إغلاق الطرق الحدودية مع المحافظات المجاورة

محافظ كربلاء: منع دخول شاحنات تحمل ألبانا إيرانية ضمن اجراءات مواجهة كورونا

الاعلام الامني: مقتل 4 ارهابيين بينهم انتحاري في ديالى

المباشرة بعملية امنية واسعة لتفتيش قرى ومناطق في ديالى

القبض على عصابة تتاجر بالبشر بين أفرادها امرأتان في ذي قار

ذي قار القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة واحالته للقضاء في ذي قار

اعتقال صاحب مقهى خالف قرار حظر التجوال الوقائي في واسط

قوة الصدمة الامنية تعلن عن ضبط 223 مخالفا لحظر التجوال الصحي في البصرة

قتل 4 إرهابيين وضبط حزامين ناسفين بعملية نوعية في ديالى

الثلاثاء 31 اذار 2020

مصدر امني: اعتقال مدير مؤسسة شهداء الانبار وعدد من الموظفين في الرمادي بسبب ترويج معاملات للشهداء والجرحى داخل احد المنازل في ضل اجراءات حظر التجوال وتعطيل الدوام في هذه المؤسسة

اعتقال 8 تجار بتهمة زيادة اسعار الاغذية في الزبير بسبب الازمة والحظر الصحي

تحقيق ميسان: إطلاق سراح 93 متهماً بكفالة مالية بعد توقيفهم لكسرهم حظر التجول

نشر افواج من القوات الامنية في بكربلاء لمنع اي زائر الدخول للمحافظة

تصديق اقوال متهمين اشتركا بسرقة 900 مليون من شركة اتصالات بالبصرة

القبض على مخالفين اثنين لقرار الحظر الوقائي في البصرة

القبض على عصابة للسرقة في كربلاء

العمليات المشتركة تدمر اهداف لداعش في قاطع عمليات صلاح الدين بضربات جوية

العثور على 4 أوكار و7 عبوات ناسفة تابعة لداعش في ديالى

مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

سقوط صاروخي كاتيوشا في محافظة الأنبار

تسجيل 256 مخالفة للعجلات كسر أصحابها حظر التجوال في واسط

الاثنين 30 اذار 2020

بعثة التحالف الدولي في عمليات نينوى تسلم موقعها للقوات العراقية

توقيف 150 مخالفاً للحظر في الأنبار

القوات الامنية تلقي القبض على متهم بممارسة الدجل والشعوذة في الفلوجة

ضبط 21 مخالفا و 289 عجلة خرقت حظر التجوال الصحي في البصرة

ضابط في سيطرة بالبصرة يسعف طفلة ادخلت خرزة في انفها

قوة أمنية تصل النعمانية في واسط لتدعيم حظر التجوال الصحي

الحشد يصد تعرضا لداعش غربي الانبار

وزير الداخلية يأمر بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار

الاحد 29 اذار 2020

عمليات بغداد تؤكد الاستمرار العمل بالاستثناءات في حظر التجوال

تحقيق البصرة: تصديق اقوال متهم هدد باطلاق العيارات النارية على مفرزة طبية

حجز 45 مخالف لاجراءات الحظر في الديوانية

شرطة بابل تعلن تغريم أكثر من 5 آلاف شخص خالفوا قرار حظر التجوال

شرطة البصرة تعلن اعتقال عدد من مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة

الحشد والشرطة الاتحادية يحبطان تسلل داعش جنوب سامراء

اصابة اربعة عناصر من الشرطة بهجوم ارهابي جنوب صلاح الدين

السبت 28 اذار 2020

استئناف نينوى تخلي سبيل 27 محكوما بالافراج الشرطي

عمليات بغداد: أبلغنا أصحاب المحال البسيطة في مدينة الصدر أن يتحولوا الى باعة متجولين

نجدة بغداد تعتقل ثلاثة أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال

اعتقال 43 مخالفا لحظر التجول الصحي وضبط 182 عجلة بالبصرة

انفجار عبوة ناسفة امام محل بقالة في طوز خورماتو

الجمعة‏، 27‏ آذار‏، 2020

تجدد المصادمات قرب الخلاني وتسجيل ثلاث اصابات

الخميس 26 اذار 2020

العمليات المشتركة: استهداف الخضراء لخلط الأوراق وتأزيم المواقف

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس 26 اذار 2020، ان استهداف المنطقة الخضراء أعمال خارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف .

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني ورد لـ”المسلة”، ان تعرضت المنطقة الخضراء ليلة الاربعاء الماضي الى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة وسقطت على معسكرات قواتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة.

وأضاف البيان، ان هذه الاعمال الخارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف في الوقت الذي يعمل التحالف الدولي على الانسحاب من القواعد والمعسكرات العراقية وتخفيض اعداد المدربين بناءً على مباحثات مستمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي.

انتشال ست جثث مجهولة الهوية في ايمن الموصل

القبض على متهمين بقتل شخص في بغداد

نجدة بغداد: القبض على 19 شخصا لم يتلزموا بحظر التجول

مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في الناصرية

ضبط مضافات لوجيستية لتنقل الدواعش بين الأنبار وصلاح الدين

مقتل جنديين تركيين في هجوم شمال العراق

إحباط ثالث محاولة تهريب للبشر في أربيل خلال أسبوع

الاربعاء 25 اذار 2020

ديالى: تجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا

شرطة ديالى: القبض على قاتل فور ارتكابه جريمة

شرطة البصرة تعتقل 22 مخالفا لحظر التجوال

عبد المهدي يوجه بتعزيز القطعات العسكرية في واسط

نجدة بغداد تلقي القبض على 14 مخالفا لحظر التجوال

اعتقال شخص يحمل قنبلة يدوية في ساحة الطيران

الثلاثاء 24 اذار 2020

مقتل عنصر امني واصابة 2 بنيران قناص على محطة للكهرباء شمال بغداد

خطة أمنية لإنهاء فراغ استغله داعش لاستهداف طوزخورماتو 3 مرات

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط لاستهداف مقار أمنية في صلاح الدين

اعتقال ثلاثة دواعش في الموصل

ضبط 170 مخالفاً لحظر التجوال في واسط

اعتقال 4 ارهابيين احدهم هارب من السجن في جبال الطوز

شرطة الديوانية: إلقاء القبض على 16 مخالفاً لحظر التجول

الداخلية تعلن حجز وتغريم 19 الف سيارة منذ فرض حظر التجوال

عملية دهم وتفتيش في مناطق وبساتين اطراف ابي صيدا

الاثنين 23 اذار 2020

الإعلام الأمني: اشتبكات مع ارهابيين في سامراء تسفر عن استشهاد آمر فوج

مرور ذي قار تحجز تسع مركبات وتغرم 300 مركبة أخرى لمخالفتها الحظر

القبض على اثنين من مروجي المخدرات في البصرة

تسجيل 307 مخالفات مرورية وخرق لتعليمات حظر التجوال في الديوانية

ضبط كميات كبيرة من الطحين منتهي الصلاحية في البصرة

الاحد 22 اذار 2020

استشهاد وإصابة 3 من الحشد بانفجار شمال بابل

تمديد حظر التجوال في محافظة البصرة لغاية الاول من نيسان

هروب 4 سجناء من مركز شرطة في الناصرية

طائرات الـ F 16 العراقية تدمر وكراً لداعش وتقتل العشرات في جبال حمرين

القبض على أفراد سيطرة وهمية في اربيل

مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة في بساتين المخيسة بديالى

مرور النجف تفرض 1160 غرامة على مخالفين لحظر التجوال خلال يومين

نجدة بغداد تلقي القبض على شخص حاول حرق شقة في زيونة

السبت 21 اذار 2020

عمليات بغداد: القبض على 306 مخالف لإجراءات الحظر وفرض 4132 غرامة

عبد المهدي يوجه بنقل مقر قيادة عمليات الرافدين من ذي قار إلى نينوى

اغلاق مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي بغداد بالكتل الكونكريتية

شرطة البصرة: السائق الذي يخرق حظر التجوال يعاقب بالسجن 6 أشهر مع غرامة 100 ألف دينار

محافظ البصرة يمدد حظر التجوال لغاية الخميس المقبل

المثنى تعلن تمديد حظر التجوال حتى الثلاثاء المقبل

محافظ ذي قار وكالة: قيادة الشرطة تتسلم الملف الأمني بالمحافظة من عمليات الرافدين

تمديد حظر التجوال في الانبار حتى السبت المقبل

تدمر وكرا لداعش في جبال حمرين

مسلحون يغتالون صاحب محل بقالة في كربلاء

اعتقال مخالفين لحظر التجوال في واسط

اعتقال 10 اشخاص خالفوا الحظر الشامل في ديالى

وزير الداخلية يوجه بالتقيد التام بحظر التجوال وتسهيل عمل الجهات المستثناة

الجمعة 20 اذار 2020

عمليات بغداد تعلن اعتقال 202 مخالفا لقرار حظر التجوال

القوات الامنية تحرر مخطوفة وتعتقل متهمين أثنين بالحادثة شرقي بغداد

الخميس 19 اذار 2010

قائد الشرطة: أي شخص سيكسر حظر التجوال في البصرة سيحجز داخل مركبته

إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط 6 قذائف هاون في طوزخورماتو

القبض على 14 مطلوباً بينهم متلاعبين بالأسعار في ديالى

ضبط (4) عجلات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل

18 اذار 2010

اعتقال آمر مفرزة شرطة داعش في كركوك

القبض على سبعة عناصر من داعش جنوب الموصل

الداخلية توجه باطلاق سراح الموقوفين في المحافظات كافة

الثلاثاء 17 اذار 2020

سقوط صاروخين ضمن مقتربات منطقة الجادرية ببغداد

سقوط خمس قذائف هاون على قرية في أطراف جلولاء

فرض حظر على التجوال في ميسان اعتباراً من مساء اليوم وحتى الجمعة

سقوط قذائف هاون في طوزخورماتو

وزير الداخلية يوجه بمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار خلال أيام حظر التجوال

القبض على تجّار في الديوانية بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية

الأمن الوطني: القبض على تجار تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية بالمثنى

فرقة العباس القتالية ترسل تعزيزات للسماوة لمكافحة الجراد

الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم

القضاء يتخذ إجراءات بحق تجار ضاعفوا اسعار المواد الغذائية في جميلة.

الاعدام لمدان بقتل شقيقتيه واثنين من اطفالهما حرقا في القادسية.

القبض على 32 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة في ذي قار.

جهات مجهولة تطلق صاروخين على بسماية.

الاثنين 16 اذار 2020

فرض حظر للتجوال في ديالى بدءاً من الثلاثاء ولغاية الاثنين المقبل

متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار

خلية الإعلام الأمني: ضبط 21 صاروخ قاذفة و 4 صواريخ كاتيوشا و 5 قنابر هاون و 3 صواريخ مهدات و 17 حشوات دافعة في احد البساتين بقضاء الخالص.

وزارة الزراعة توجه نداءً للاجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق

الإعلام الأمني يؤكد وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار طوزخورماتو

الاحد 15 اذار 2020

إعادة فتح مطار بغداد بعد الاشتباه بطائرة مفخخة

حالات اختناق بعد تجدد المصادمات قرب الخلاني وسط بغداد

القبض على 8 دواعش في أيسر الموصل

القبض على مروجين ومتعاطين للمخدرات في نينوى

جنايات كربلاء: الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار

السبت 14 اذار 2020

قوات التحالف الدولي تؤكد إصابة 3 من عناصرها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية

مقتل ثلاثة منتسبين بالحشد الشعبي جراء هجوم لداعش في سامراء

عمليات بغداد: اعتقال صاحب المرآب الذي انطلقت منه الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي

الداخلية: القبض على متهمين اعترفا باختطاف طفل في بغداد

العمليات المشتركة تعلن إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي اثر استهداف معسكر التاجي

سقوط اكثر من 12 صاروخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

الحشد والجيش ينفذان عمليات أمنية في صحراء الأنبار

الجمعة 13 اذار 2020

مديرية اسايش السليمانية تعتقل 6 عناصر من تنظيم داعش

انباء عن استشهاد واصابة 3 من الشرطة الاتحادية في جرف النصر جراء القصف الامريكي

الخميس 12 اذار 2020

خلية الإعلام الامني

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في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق (( جرف النصر ، المسيب ، النجف ، الاسكندرية )) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش .

أنباء عن سقوط قذائف هاون على قاعدة K1 في كركوك التي تتواجد بها القوات الامريكية

مقتل شخص بقصف استهدف مطار كربلاء قيد الانشاء

أنباء عن تجدد الهجمات في القائم على كتائب حزب الله

‏أنباء متداولة عن قصف مطار قيد الانشاء في محافظة كربلاء ومعسكر في الصويرة في محافظة واسط

– مسؤولان أميركيان لرويترز: ضربات انتقامية أميركية قيد التنفيذ في #العراق بعد هجوم على قوات أميركية وبريطانية

– الطائرات الاميركية تستهدف مقرات اللواء 47 للحشد الشعبي بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل جنوب #بغداد

– 3 غارات جوية اميركية تستهدف مقرات لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي #بابل

لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية التي خلفها القصف

الطيران الأمريكي نفذ ضربات داخل الجرف النصر على مقرات حزب الله.. الخبر يحتاج الى تأكيد

اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوتين شرقي بغداد

ثلاثة جرحى بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتين ببغداد

وزارة الداخلية تلقي القبض على أربعة عناصر في تنظيم داعش في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

الاربعاء 11 اذار 2020

أنباء عن مقتل جنديين امريكيين وبريطاني بالقصف الذي استهدف معسكر التاجي.

الاعلام الامني: سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي.

الجنائية المركزية: السجن 6 سنوات لثلاثة أطباء قدموا مساعدة طبية لعصابات داعش.

الثلاثاء 10 اذار 2020،

استشهاد قائد عسكري في الحشد الشعبي بخانقين في محافظة ديالى.

الاثنين 09 اذار 2020

مجهولون يقتلون صاحب محل مجوهرات بعد اقتحام محله وسط بغداد.

مصرع 13 شخصاً بحادث سير على الطريق السريع الرابط بين محافظتي المثنى وذي قار.

الاحد 08 اذار 2020

اصابة منتسب شرطة وخمسة مدنيين بمشاجرة قرب مستشفى ابن النفيس

القبض على أربعة متهمين شرق العاصمة بغداد، لقيامهم بقتل شخص، لوجود خلاف عشائري مع المجنى عليه شرق بغداد.

شرطة الانبار تلقي القبض على فتاة اعترفت بقتل والدها بسبب الهاتف والتلفاز.

القضاء يوجه المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية العليا.

السبت 07 اذار 2020

مديرية الاستخبارات العامة تضبط ورشة لتصنيع وتصليح الاسلحة وسط بغداد.

أعلنت شرطة أربيل عن قيام لص بسرقة 30 كغم من الذهب عبر حفره نفقا يصله بمحل مجوهرات

عمليات بغداد تعلن إصابة عدد من القوات الأمنية بإطلاق نار في الخلاني

الخميس 05 اذار 2020

تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخي

الداخلية تعلن اعتقال عصابة للسطو المسلح والسرقة شرق بغداد

عمليات بغداد: القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل مثيري الشغب بمدخل جسر السنك

مصدر امني يعلن قطع جسر السنك والخلاني امام حركة المركبات

المتظاهرون يسيطرون على ساحة الخلاني بعد انسحاب الشغب

وصول اسراب من الجراد القادم من الكويت مرورا بسفوان بإتجاه غرب البصرة.

القبض على المسؤول عن زرع العبوات الناسفة في الفلوجة

الاربعاء 04 اذار 2020

مقتل معلم متقاعد وإصابة زوجته ونجله بهجوم مسلح جنوبي البصرة

اعتقال متخصص بزرع العبوات الناسفة في قضاء القائم قبل وبعد عمليات التحرير

القبض على هكر أبتز طالبة جامعية بطريقة دنيئة في السماوة

الثلاثاء، 03 اذار 2020،

محكمة استئناف النجف: السجن المؤبد لمدان ضبطت بحوزته 38 كيلو غرام من المواد المخدرة.

اعتقال متهمين بقتل منتسب بالداخلية في جانب الكرخ.

الاثنين، 02 آذار 2020

الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي قام باغتصاب فتاة إيزيدية.

هيئة الحشد الشعبي والجيش يعلنون تنفيذ عملية علي الهادي لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

الاحد، 01 آذار 2020

سقوط صاروخين وانطلاق صافرات انذار في المنطقة الخضراء.

قوة من لواء التاسع عشر الفرقة الخامسة تعثر على مضافة للدواعش وكدس عتاد يحتوي على قنابر هاون ومساطر تفجير في النهروان.

القضاء الاعلى يعلن تصديق محكمة الكرخ على اقوال متهمين بإدخال عملة مزورة.

ديالى: مقتل عقيد في الداخلية بهجوم مسلح.

السبت،29شباط،2020

استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم ارهابي شمال بغداد.

‏الجمعة‏، 28‏ شباط‏، 2020

مصدر امني يعلن مقتل وإصابة 6 أشخاص بعراضة خلال جنازة لشيخ اغتيل اليوم في ذي قار.

قيادة شرطة بغداد تلقي القبض على ١٥ متهم بقضايا مخدرات و٦٣ مطلوب وفق قضايا مختلفة

مجهولون يقتلون شيخ عشائر آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين في ذي قار..

الخميس 27 شباط 2020

مقتل مدنيين اثنين واصابة ثلاثة بانفجار عبوة جنوبي بغداد

اسراب جراد تهاجم مواطنين في منطقة اللحم جنوبي محافظة ذي قار وتسببت بحادث سير أوقع 3 جرحى بينهم طفلين.

شرطة بغداد تلقي القبض على متهم باغتصاب طفل.

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزته قطعتين اثريتين في بغداد.

الاربعاء 26 شباط 2020

الجنائية المركزية: السجن 6 سنوات لامرأة تسترت على إرهابي.

مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على متهم بسرقات عديدة من المواطنين في بغداد.

المحكمة الجنائية المركزية تصدر حكما بالاعدام بحق امرأة وعشيقها لاشتراكهما بقتل زوجها.

الاثنين 24 شباط 2020

مقتل ثلاثة مواطنين واصابة اخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في بلد.

الاحد 23 شباط 2020

الداخلية تعلن اعتقال سبعة من “داعش” في الموصل

مسلحون يهاجمون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية منزل شرطي جنوبي ذي قار

السبت 22 شباط 2020

اصابة 15 شخصا بانفجار عبوات ناسفة في 7 مناطق مختلفة ببغداد

استخبارات الحشد ووكالة الاستخبارات تحبطان عملية هروب عنصر بـ داعش الى سوريا

الجمعة 21 شباط 2020

لواء 23 في الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لفلول داعش على قرية علي السعدون بقضاء خانقين في ديالى

الخميس 20 شباط 2020

مصدر امني يعلن استشهاد شرطي واصابة اثنين بهجوم لداعش شمال شرقي ديالى

القوات الامنية تقبض على قاتل سوري الجنسية وتعثر على مخطوفة جنوب بغداد

مكافحة المتفجرات تعلن ابطال مفعول عبوة لاصقة شرقي بغداد

القوات الامنية تعلن تدمير نفقين لداعش قرب الموصل

القوات الامنية تعلن اصابة اثنين من منتسبيها برمانة يدوية في ساحة الخلاني

الاربعاء 19 شباط 2020

القوات الامنية تعتقل 4 اشخاص يحملون مواد مخدرة شمالي بغداد

الاستخبارات تعلن القبض على شخصين مطلوبين بقضايا ارهابية في بغداد

الثلاثاء 18 شباط 2020

عمليات بغداد: اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر

مصدر امني يعلن مقتل 4 مواطنين بهجوم لداعش جنوبي كركوك

الشرطة الاتحادية تعتقل اثنين من تجار الآثار في بغداد

قوات الجيش تحرر مختطفاً لدى داعش في صحراء الانبار

عمليات بغداد تعلن تعرض منتسبين للهجوم ببنادق الصيد قرب ساحة الخلاني

القبض على المسؤول الاداري لتمويل داعش في كركوك

عمليات البصرة تعلن الشروع بالمرحلة الاولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية

الحشد يداهم ويفتش قريتين في خانقين بعد هجوم مسلح

الاثنين 17 شباط 2020

القوات الامنية تعثر على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص جنوب شرقي بغداد

خبير أمني: فطنة الاجهزة الاستخبارية ونباهة ووطنية المتظاهرين أفشلت مخططات داعشية

مكافحة المتفجرات يعالجون قنبلة من مخلفات داعش بمستشفى في نينوى

عبوة ناسفة تستهدف منزل صاحب “المخبز التركي” في ميسان

الاحد 16 شباط 2020

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا داعش

شرطة نينوى تعتقل 7 من عناصر داعش بينهم 3 كانوا يعملون بالحسبة في الموصل

العمليات المشتركة: الجهات الإرهابية تسعى لخلق الفوضى باستهداف الحشد والبعثات الدبلوماسية

شركة نفط ميسان تعلن اصابة عاملين صينيين اثنين باطلاق نار مجهول بحقل حلفاية

استهداف منزلين بـ عبوتين في ذي قار بينهما منزل نائبة

السبت 15 شباط 2020

جهاز مكافحة الارهاب يعلن قتل 10 ارهابيين بانزال جوي في حمرين.

العمليات المشتركة تعلن إفشال مخطط لداعش باستهداف التظاهرات والقوات الأمنية.

مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة شمالي بغداد.

الجمعة 14 شباط 2020

عمليات بغداد تكشف عن تعرض أفراد أمن للرمي ببنادق الصيد وسط العاصمة.

مكافحة اجرام بغداد تعتقل عصابة احرقت جثة شخص بعد سرقته وقتله.

الخميس 13 شباط 2020

شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لداعش في قاطع حقول علاس النفطي

انباء عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على قاعدة كيوان في كركوك

الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الموصل

القوات الامنية تعتقل سبعة اشخاص احدهم يحمل حبوبا مخدرة في بغداد

مصدر امني يعلن عن اصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

حريق يندلع داخل محال تجارية قرب ساحة الخلاني

ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في خانقين إلى 6 أفراد بين شهيد وجريح

الاربعاء 12 شباط 2020

الداخلية تعلن اعتقال عصابة قامت بخطف شخص شرقي بغداد

القوات الامنية تفكك عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي بغداد

مصدر امني يعلن اصابة مواطن وطفل بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

اصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الاعلامي نزار ذنون

إصابة محامٍ بهجوم مسلح قرب محكمة استئناف ذي قار

الثلاثاء 11 شباط 2020

سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في داقوق بمحافظة كركوك

حريق كبير يندلع قرب شارع الكويت بالبصرة واخلاء المنازل القريبة

الاثنين 10 شباط 2020

الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤول الدفاع الجوي لداعش في الموصل.​

الداخلية تلقي القبض على 4 عناصر من داعش في الموصل

اصابة 6 مدنيين بتفجير داخل مقهى في بعقوبة

استهداف رتل تابع لشركة أمنية جنوبي بغداد

مسلحون يهاجمون عائلة شقيقة محافظ ديالى الاسبق

الاحد، 9 شباط 2020

مصرع واصابة 10 مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير شمال شرق ديالى

القبض على ارهابيين في الموصل

انفجار عبوة ناسفة امام دار مسؤول محلي سابق بتربية ميسان

‏السبت‏، 8‏ شباط‏، 2020

استهداف مبنى نقابة المعلمين في الديوانية بقنبلة مولوتوف

اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير في سوق شعبي ببغداد

إصابة رجل وامرأة بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد