بسم الله الرحمن الرحيم

(الشقاق والنفاق) نظرة (الغرباء الفوقية) عن (اهل العراق) يتبناها (لطيف يحيى) و(حميد شاكر)

(اهل الشقاق والنفاق).. سواء قالها الامام علي.. او قالها الحجاج.. او عبد الله بن الزبير.. او قالها معاوية.. (المحصلة نحن نتكلم عن غرباء اجانب عن اهل العراق فجميعهم حجازيين تعاملوا مع اهل العراق (كمطايا لهم) .. وجميعهم لا يفهمون طبيعة المجتمع العراقي..ولم يقيمون فيه سابقا قبل مجيئهم كحكام عليه.. ويفترضون منذ مجيئهم للعراق ان اهل العراق يقدمون السمع والطاعة (كالمطايا) للغريب المتسلط عليهم.. ان قال لهم حرب حرب، سلم سلم.. بلا تفكير ولا تمحيص.

والكارثة (السلام والسلم.. ليس بعقلية من جاء لحكم العراق كولاة او قادة من الغرباء)..

فالحجاج بخطبه الرنانة في ذم اهل العراق بكوفتها وبصرتها.. فور وصوله للعراق.. والذي عين واليا من قبل حكام بني امية بالشام.. على (العراقين) ويقصدون عراق العرب وعراق العجم حسب مصطلح المؤرخين العرب…. (فاول ما جاء الحجاج الحجازي.. للعراق يريد منهم ان يساقون للحرب مع المهلب.. ومن يتخلف عن المسير مع المهلب.. بثلاث ايام يتم قتله).. تخيلوا..

والامام علي اراد من العراقيين فور وصوله للعراق.. ان يساقون للحرب ضد اعداءه:

(طلحة والزبير وعائشة) بالبصرة،ـ والخوارج والاشعث ابن قيس بالنهروان، ومعاوية بصفين قرب حدود الشام…. حتى جعل اشهر السنة كلها.. حروب.. ومع ذلك يعتب على اهل العراق.. فان طلبوا الاستراحة عاتبهم.. وان خاضوا المعارك معه ذمهم.. والادهى (ان قتلوا له قادة اعداءه) لعنهم وبشرهم بالنار؟؟ عجيب غريب امر قضية.. حيث ذكرت كتب التاريخ:

(انتهى القتال وقتل الزبير بن العوام ولمّا جاء قاتل الزبير لعله يجدُ حظْوةً ومعه سيفه الذي سلبه منه ليُقدّمه هديّة لأمير المؤمنين حزن عليه حُزْناً شديداً وأمسك السيف بيده وقال: ” طالما جلّى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:بشر قاتل بن صفية النار ولم يأذن له بالدخول عليه؟؟ ) عجيب غريب امر قضية؟؟ اي جند الامام علي بالعراق يقتلون له اعداءه وزعماءهم (ولا يعجب ذلك الامام علي) فماذا كان يتوقع الامام علي ان يحصل بالمعارك ؟ وليس هذا فحسب:

(وقد قتل طلحة بن عبيد الله بعد أن أصابه سهم في ركبته – وقيل في نحره – وقد حزن أمير المؤمنين علي كثيراً لمقتله فحين رآه مقتولاً جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: ” عزيزٌ عليّ أبا محمد أن أراك مجندلاً تحت نجوم السماء ثم قال: ” إلى الله أشكو عُجري وبُجري وبكى عليه هو وأصحابُه الحجازيين”)؟؟ الم اقل لكم عجيب غريب امر قضية؟؟ حار اهل العراق بالامام علي وليس الامام علي حار بالعراق بالمحصلة..

فيورد احد الباحثين.. ليتبين لنا (الامام علي ملئ عقول العراقيين حيرة وتناقضات):

فقد (ذم علي أهل البصرة، بسبب حرب الجمل، وذم العراقيين بدعوى تقاعسوا عن القتال وتكذيبهم إياه قياساً بحماس أهل الشام للقتال وتصديقهم لمعاوية، ولم يصفهم على العموم بأهل الشقاق والنفاق. وخص أهل البصرة بعبارة: “عهدكم شقاق ودينكم نفاق”، ومعروف كانت قبائل العرب التي سكنت البصرة بعد الفتح عثمانية وأموية الهوى. ).. من ذلك:

1. العراق منطقة جغرافية (عراق العجم وعراق العرب).. اذن فيها شعوب شتى.. فكيف يريد الامام علي ان يقارنهم بالشام التي يتحكم بها قومية واحده فقط.. المحصلة (الامام علي كغيره من الغرباء الذين حكم العراق مشكلته انه لم يعترف بالتنوع السكاني بالعراق)..

2. اصرار من جاء لحكم العراق على حكمه مركزيا وبقبضة من الحديد والنار.. في وقت العراق شعوب شتى لا تحكم الا بنظام الاقاليم الفدرالية..

3. واجه (الحكام المتسلطين الغرباء مشكلة الطاعة بالعراق).. لان هؤلاء جميعا ليسوا من اهل العراق ولم يقيمون فيه .. وفجئة يصلون العراق ويريدون من العراقيين رفع السلاح والحرب معهم.. لذلك ظهرت مقولة (لا امر لمن لا يطاع)؟؟ السؤال لماذا لا تطاع في حين قادة اعداءك (مطاعين)؟ الخلل اذن اين؟؟

4. العجيب (طلحة كان يرجو ولاية اليمن) و(الزبير ولاية العراق) امام الامام علي فيرجو حكم ما تسمى الولايات والامصار كخليفة لها.. في وقت لا الزبير عراقي ولا طلحة ميني ولا الامام علي ينتمي لاي بلد من هذه البلدان ايضا فهو حجازي..

5. المضحك ان (طلحة والزبير و عائشة) جاءوا للعراق بالبصرة تحديدا لينتقمون من قتلت عثمان.. الذي قتل بالحجاز وليس في العراق.. والمضحك ايضا ان (المدينة) اصبحت وكرا لقتلت عثمان وهم المتحكمين فيها.. فبدل ان يجيشون الجيوش لقتال قتلت عثمان بالحجاز (المدينة تحديدا) يذهبون للعراق الذي ليس له ذنب فيها..

6. لماذا يغفل البعض عن ذم الامام علي لقريش .. في اكثر من مرة.. مثال ما قاله عن قريش (فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق”؟)

7. معاوية اقام بالشام عقود من الزمن.. وليس غريب عنها.. في حين الامام علي غريب عن اهل العراق ولا يعرف تلافيفهم وتفكيرهم.. لذلك لم يدرك كيف يحكمهم .. وهذا ليس ذنب اهل العراق..

8. تبين لنا بان (شتم العراقيين ووصفهم بالسوء).. جاءت على لسان الغرباء المتسلطين بالعراق بالقوة المسلحة.. (حتى لا يشتمون اوطانهم التي جاءوا منها).. مثال .. كمن يريد شتم السنة فلا يقول سنة يقول (وهابية او دواعش).. حتى لا يشتم السنة.. كذلك (الامام علي ومعاوية وابن الزبير والحجاج) لا يريدون ان يشتمون اوطانهم ( الحجاز ونجد واليمن).. فيشتمون اهل العراق.. في وقت من يشتمونهم من خصومهم ليسوا من اهل العراق بل من اوطانهم التي جاءوا منها.. مثال:

ما ذكره احد الباحثين .. (ردت عبارة شقاق ونفاق أهل العراق أول ما وردت على لسان ابن الزبير الحجازي أثر مقتل أخيه مصعب، واليه على العراق. ولكن مَنْ قتل مصعباً، العراقيون أم القرشيون الحجازيون الاجانب عن العراق.. بقيادة عبد الملك بن مروان؟ قال ابن الزبير: “ألا إن أهل العراق أهل الشقاق والنفاق باعوه (مصعب) بأقل ثمن كانوا يأخذونه به”(ابن قتيبة، عيون الأخبار)..

كذلك رغم.. ان سكان البصرة والكوفة انذاك.. سكانها ليسوا من اهل العراق.. فكيف ينسبهم الامام علي والحجاج والزبير للعراقيين..

فالبصرة والكوفة معسكرات بناها عمر بن الخطاب الذي احتل العراق عسكريا واخذه من الاحتلال الفارسي .. (وكانت البصرة والكوفة معسكرات لجيوش الاحتلال الحجازي) للعراق.. حيث امر عمر بان تبنى المعسكرات على حافة الصحراء .. وكانت تتجمع القبائل المسلحة الاجنبية عن العراق.. الحجازية واليمنية والنجدية بمعسكرات البصرة والكوفة لتنقل عبر السنوات لخوض معارك باسيا الوسطى وخرسان والسند وغيرها.. وكما اشار احد المحللين (لذا كل ما ذم علي به العراقيين يقصد الفاتحين من قاطني العراق، لا يقصد العراقيين الأصليين من عرب، سكنة الأنبار والحيرة، وسريان وكلدان وعبارنيين وأقوام أخرى.)..

فتخيلوا مثلا لو (البريطانيين) وطنوا عوائل جنودهم (بالحبانية بالانبار) و(الشعيبة بالبصرة)..

ببداية القرن الماضي.. وتحصل صراعات بين معسكرات البريطانيين بالعراق.. بين (معسكر الشعيبة ومعسكر الحبانية).. فبدل ان يشتم البريطانيين خصوصهم البريطانيين المتصارعين بارض العراق بشتم (بريطانيا التي جاءوا منها).. يقولون (اهل العراق اهل شقاق ونفاق)؟؟ في وقت المتحاربين بريطانيين بارض العراق، او بعد 1000 سنة يقولون (القائد العراقي مود؟ ويقصدون مود القائد بالجيش البريطاني الذي دخل للعراق ببداية القرن الماضي)؟؟ او بعد 1000 سنة يقولون (الزرقاوي العراقي قاد حرب بالعراق؟؟ في وقت الزرقاوي اردني.. فيتم شتم العراقيين بنسبة الزرقاوي لهم؟؟ ولا تشتم الاردن والشام التي ينتسب لها الزرقاوي)؟

فالم اقل لكم بموضوعنا السابق .. (البطن الرخوة) بالعراق هم (العرب الشيعة).. وخلل البوصلة بالعراق سببها (العرب الشيعة).. (وثغرة العراق التي تخترق من كل من هب ودب).. هم (العرب الشيعة).. ومصيبة الشيعة .. وكارثة الكوارث التي عكسوها ليس على انفسهم فقط بل على العراق والشرق الاوسط بكامله.. هم (العرب الشيعة).. لفقدانهم كيان سياسي بمنطقة اكثريتهم.. يستقلون فيه ويحكمون انفسهم بانفسهم ويردعون الغرباء عن التحكم برقابهم ومصير اجيالهم..

وهنا ندخل بزبدة الموضوع المراد توضيحه:

(لطيف يحيى السني) و(حميد شاكر.. الشيعي) .. ومبرراتهما بحكم العراق (بالحديد والنار)

حيث سنرى ان كلاهما ينطلقون من نظرة الغرباء باهل العراق وليس نظرة العراقيين للعراق واملهم بنهوضه واستقراره.. مثل صدام الذي يحمل فكر الغرباء (القوميين البعثيين “ميشل عفلق” السوري)..وذيول ايران (الذين يحملون براثن الولائية الموالية لايران خامنئي).. فاول ما جاء صدام لحكم العراق (اشعل الحروب وجند العراقيين الزاميا لها).. ووضع فرق الاعدامات خلفهم واعدم من يتخلف عن التجنيد الالزامي.. تحت شعارات شمولية قومية خارج الاطر العراقية.. لجعل العراق مجرد (كلب حراسة لما اطلق عليه البوابة الشرقية للوطن العربي) هذه الوطن العربي الوهمي الغير موجود على ارض الواقع..

والخميني من الجهة الثانية ايضا فورا (دعى العراقيين للحرب ضد بلدهم العراق):

لاستبدال حاكم بغداد العراقي ليس لانه طاغية .. بل ليكون بديله الخميني حاكم ايران الشمولي) الذي طرح نفسه الحاكم الاوحد.. والخميني لم يخفي ذلك بطرح نفسه حاكم لكل المسلمين بالشرق والغرب ولا نعرف من اعطاه الحق بذلك.. وكل ذلك ليجعل من العراق كلب حراسة لبوابة الامبراطورية الايرانية الغربية بعمق اراضي العراق وسوريا واليمن ولبنان .. لتحقيق الامبراطورية الايرانية التي اعلن عنها يونسي المسوؤل الايراني (بان ايران اصبحت امبراطورية عاصمتها بغداد ووصلت للمتوسط والمندب) التي تعكس الاطماع الايرانية بالشرق الاوسط..

فحميد شاكر: يتكلم بيوتيوب بعنوان ( اسباب فوضى العراقيون واستحالة رضاهم عن حاكم وحكم دولة في التاريخ وحتى اليوم .. علم الاجتماع العراقي)

السؤال هل جاء حاكم للعراق ليعمل لصالح العراقيين .. هل جاء للعراق لجعل العراق مثل الامارات؟؟ ؟؟ هل جاءنا حاكم مثل الشيخ زايد؟ ؟ ام جاءنا حكام واحزاب اديولوجية صفراء شيوعية وقومية واسلامية ارادات العراق مجرد ارض للصراعات والحروب.. الداخلية والخارجية.. ونسال (حميد شاكر) هل انت من اصول ايرانية؟؟ لماذا لا تذكر اسم عشيرتك؟؟ وهل انت من (عصابة رفحا) الرفحاويين الذين يسرقون العراق حالهم حال بقية الكتل السياسية الفاسدة.

ثم من المستحيل ان تحكم العراق مركزيا.. وهذه علة العراق عبر التاريخ..

فالعراق معرف لمنطقة جغرافية وليس دولة.. فالعراق منطقة جغرافية كمنطقة الشام ومنطقة البلطيق والمنطقة الاسكندافية ومنطقة البلقان كل منها عدة دول.. الا منطقة العراق فرضت بريطانيا بخرائط سايكيس بيكو كيان سياسي مسخ ضمت اليه مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد باسم (العراق).. ويحكم مركزيا.. واستوردت ملك اجنبي حجازي اليه.. في وقت العراق كان المفروض ان يحكم فدراليا بثلاث اقاليم فدرالية.. فلماذا سمحت بريطانيا ببناء فدراليات بالامارات على اساس قبلي.. في حين حرمت بريطانيا العرب الشيعة والاكراد والعرب السنة من حقهم بفدرالية لكل منهم .. لتاسيس الدولة العراقية الفدرالية بنظام رئاسي فدرالي بحاكم من اهل العراق؟

وهذا يوتيوب للطيف يحيى:

رحم الله من قال “يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق ” و”نحن شعب لا يستحي” لطيف يحيى

لطيف يحيى: جلسة مصارحة علنية مع غالبية الشعب العراقي الذي قيل عنه شعب الشقاق والنفاق

فعليه لحل ازمة العرب الشيعة بالعراق ..:

1. جعل نظام الحكم بالعراق رئاسي فدرالي.. 2. فدرلة العراق لثلاث اقاليم فدرالية.. ببروز اقليم العرب الشيعة من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى… 3. جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك المرجعية والمعممين وصايتهم السياسية عن العراق وشيعته العرب… 4. تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية لاجتثاث المليشيات الموالية لايران .. التي تجهر بكل خيانة بعمالتها وولاءها للنظام الحاكم بايران ولحاكم ايران الاجنبي عن العراق خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. 5. تشكيل محكمة دولية كمحكمة لاهاي التي حاكمت النازية ببعد الحرب العالمية الثانية،ـ ولكن هذه المرة لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003 حتى نجاح التغيير لاجتثاث الفاسدين والاحزاب الاسلامية الفاسدة الموالية لايران..

وننبه سنضع بمواضيعنا حتى انتهاء مدة الشهر المقرر للحصول على 100 الف صوت..

المطلوبة لرفع الدعوى القضائية ضد عوائل المرجعيات التي هربت اموال العراق بعشرات المليارات الدولارات الى بريطانيا.. رابط التوقيع على العريضة المرفوعة للحكومة البريطانية

https://www.change.org/p/uk-parliament-the-british-government-should-investigate-criminal-activities-related-to-the-iraq-invasion

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم