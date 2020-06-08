الصحفيون والإعلاميون يعْلَقون في الشوارع بسبب قرارات ارتجالية لعمليات بغداد

بدون سابق انذار، قطعت القوات الامنية الطرق والغت جميع الاستثناءات الممنوحة للكوادر الاعلامية والصحفية ما تسبب بتوقف الكوادر في الشوارع من دون الوصول الى وجهتها. وبعد ساعتين من قطع الطرق اعلنت قيادة عمليات بغداد الغاء الاستثناءات.

وقالت في بيان تلقته (المدى)، انه “تم إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من السادسة مساءً إلى الخامسة فجرًا ما عدا سيارات الإسعاف”. عبر إعلاميون وصحفيون عن استيائهم، بعد منعهم من الحركة وفق إجراءات أمنية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. وهذه المرة الثانية التي تقرر فيها السلطات تقييد حركة الصحفيين.

وكانت السلطات قد أعلنت عن إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين اواخر الشهر الماضي في اجراء اتخذته فجأة أيضا. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين، حينها، إن محطات فضائية عدة اعتذرت عن بث برامجها. وبينت النقابة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “عددًا من الصحفيين والاعلاميين أكدوا لوحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، أن قرار قيادة عمليات بغداد القاضي بإلغاء استثناءات الصحفيين من الحظر الشامل، ما هو إلا مصادرة للحريات الصحفية”. واكد الصحفيون، وفق البيان، أن “القرار الاخير مجحف بحق الاسرة الصحفية، إضافة الى انه منعهم من ايصال رسالتهم الاعلامية خلال فترة تطبيق الحظر الصحي الشامل، من اجل المساهمة في تجاوز ازمة جائحة كورونا”.