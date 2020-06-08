العراق: عبدالأمير يار الله رئيساً لأركان الجيش

بغداد – وكالات:

أعلن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أمس، تكليف الفريق الركن «عبدالأمير يار الله» بمنصب رئيس أركان الجيش. ويخلف «يار الله»، الفريق الركن «عثمان الغانمي» الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء «مصطفى الكاظمي»، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وأضافت الوكالة، أنه تم تكليف الفريق الركن «عبدالأمير الشمري» بمنصب قائد العمليات المشتركة، التي كان يتولاها «يار الله». وأجرى «الكاظمي» منذ تسلمه منصبه لرئاسة الحكومة في 7 من الشهر الماضي سلسلة تغييرات عسكرية بينها، تكليف الفريق الركن، «عبدالوهاب الساعدي» بمنصب قائد جهاز مكافحة الإرهاب، وتكليف اللواء الركن «قاسم محمد المحمدي» قائد عمليات الجزيرة والبادية بمنصب قائد القوات البرية. إلى ذلك أثارت استقالة زعيم تحالف الفتح هادي العامري من عضوية مجلس النواب العراقي ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدر نبأ الاستقالة ملفات الشأن العراقي في المنصات، إذ تداول صحفيون وناشطون الوثيقة التي تظهر فيها الاستقالة التي قدمها العامري للتنازل عن عضويته في البرلمان العراقي، حيث ربط الناشطون استقالته بالأنباء التي تحدثت عن تعيينه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي. وتباينت ردود الأفعال، وأثارت الاستقالة تساؤلات عدة، حيث علق النائب السابق ماجد شنكالي متسائلاً: «إذا كانت وظيفة النائب المستقيل تحديد هوية البديل إذاً ما هو عمل المفوضية المستقلة للانتخابات؟ حتى وإن كان البديل الذي ذكره النائب المستقيل صحيحاً». ويرى الناشط تراث العزاوي أن «استقالة هادي العامري ربما ستفتح الباب لاستقالات أخرى لأقطاب العملية السياسية». من جانبه، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي بشأن استقالة العامري إنه «ربما يعد لمنصب تنفيذي، وتسريبات غير مؤكدة تزعم أنه قد يتسلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجاء ذلك بعد مقترح قدمه الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني خلال زيارته للعراق الأسبوع الماضي». وتوقع نواب وناشطون أن تمهد استقالة العامري الطريق لتوليه منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وعلق الصحفي عبد السميع السامرائي قائلاً: «هل سيترأس هيئة الحشد الشعبي أم أنها مجرد تكهنات؟ أم سيتحول إلى زعيم يؤثر بالمشهد من خلال نوابه؟».