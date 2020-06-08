الى الدراويش * في الحزب

د . نجم الدليمي

دائما عندما يكتب رفيق وجهة نظر نقد لسياسة الحزب، نقد للتحالفات الفاشلة من الجبحة اللاوطنية عام 1973، جود،جوقد التحالف مع اياد علاوي، الالوسي، وسائرون، ومع الجنابي وحاتم حطاب….، يتم النقد له وتحت مبررات وهي::

## مو وكتها الان؟!

##هذا تشهير بالحزب.؟!

##ارفع رسالة للحزب برايك الخاص،

كاتب السطور عندما كنا في الحزب تم رفع 40رسالة حزبية للمدة 1986-2010 ولم نحصل على اي جواب وهي تشكل كتيب صغير عن وضع الحزب الداخلي.

##الكتابة وبشكل علني ضد قيادة الحزب تستفيد منها الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، الاسلامية، القومية، البعثيين…… ويتم توجيه التهم الكاذبة ضد كل من يدلي برأيه انه ((بعثي، عميل للنظام السابق وغيرها من الخزعبلات التي لا يصدقها لا المجنون ولا العاقل،فقط يصدقها اغلب الدراويش*، والمغفلين البسطاء اما الذين يهدمون الحزب على النار الهادئه فلم تسمع لهم موقف علني….؟

نطرح سؤال مشروع؟

1-لماذا لم يتم التحقيق من المسؤول عن استشهاد الرفيق الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح الدرة، والرفيقة عايدة ياسين، من اعطي البريد الحزبي للرفيق ابو كريم في بيروت وهو عضو مكتب سياسي….،

2-لماذا لم يتم التحقيق باستشهاد الرفيق سعدون، انها عملية غدر،عملية جبانة، فمن المخطط والمنفذ، لمن ولمصلحة من تمت هذه الجريمة النكراء والبشعة ، ولماذا لم يتم التحقيق بمصير الدكتور شاكر الدجيلي؟

3-لماذا الصمت المطبق عن عملية بشت اشان عام1983ولماذا لم يتم ادانتها من قبل القيادة.المتنفذة في الحزب، عزيز محمد وفريقه، حميد مجيد وفريقه، ورائد فهمي وفريقه وابو داود عندما يطرح هذا الموضوع في اللقاءات الحزبية يقول ((رفاق كافي طرح هذا الموضوع…..)) هل ان القيادة المتنفذة في الحزب هي تابعة للقيادة الكردية اوك،حدك،ووجود مصالح مادية… ؟! ، وماهو سر صمت القيادة المتنفذة في الحزب من هذه الجريمة لغاية الآن.

4-لماذا لم يتم التحقيق بعملية غدر الرفيق منتصر، ومن المسؤول الأول عن هذه الجريمة النكراء والبشعة والقذرة والمدانة؟!.

5- لماذا لم يتم التحقيق باغتيال الشهيد شاكر محمود، ستار خضير، علي البرزنجي، احمد الخضري، وكاظم الجاسم، وحميد عزيز…… وغيرهم من الرفاق التي تمت من قبل النظام الديكتاتوري السابق و هو من اقدم على تصفية هؤلاء الرفاق اعضاء اللجنة المركزية والكوادر المتقدمة في الحزب لانهم كانوا ضد شكل التحالف اللاوطني مع حزب صدام، وكيف كان صدام يعرف راي بعض قادة وكوادر الحزب بانها لا ترغب بشروط التحالف المذلة للحزب؟؟؟، و في عام1976تم تقديم تقرير مفصل وموثق لقيادة الحزب وعن حديث عضو قيادي في حزب صدام اذ قال((……،،لدينا خطة معدة لتصفية الحزب الشيوعي العراقي عام 1980……..،))وتم تقديم التقرير مباشرة لقيادة الحزب في وقتها….. ، ولكن…. …؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

6-لماذا هذا الصمت والتجاهل من قبل القيادة المتنفذة منذ عام 1970 ولغاية اليوم لهذه الجرائم البشعة والقذرة،لمن ولمصلحة من يتم السكوت على هذه الجرائم القذرة،ومن حق اعضاء الحزب معرفة اسباب هذه الجرائم ومن المسؤول الأول عنها، انه حق مشروع يطالب به اي رفيق مخلص لحزبه، حزب فهد_سلام.

نعتقد ان الاصوات التي ترفض ان يكتب الرفاق والاصدقاء سواء كانوا داخل الحزب وخاصة الذين ابعدوا من الحزب وفق قرارات خاطئة او………، فهؤلاء اما ان يكونوا دراويش بامتياز ومن عبادة الفرد، او هم لا يريدون ذكر الاشياء وبشكل علني ((حرصاً)) على سمعة الحزب؟، او هناك جهل سياسي مطبق، اما الطرف الاخر يشك في اخلاصه للحزب بالنتيجة تذكروا وصية لينين العظيم ((ان الخيانة سواء كانت بجهل اوبغباء، اوبشكل واعي ومخطط فهي خيانة))

##نقول للدراويش وغيرهم عليكم التفريق بين الحزب ككيان تنظيمي وفكري… وكعامل ثابت، وبين القيادة المتنفذة في الحزب كعامل متغير فنحن مع حزب فهد_سلام وضرورة تنظيفه من الخونة والعملاء والمندسين والطفيلين والانتهازيين ومن يعبد الفرد ومن اصحاب المصالح الخاصة، ومن المتملقين للقيادة….، في زمن لينين وستالين دائماً كانوا ينظفوا الحزب من هؤلاء ويصل العدد اكثر من 500 الف عضو وحسنا فعلوا لان هؤلاء عبئ ثقيل على الحزب وعمله،ذكر لي رفيق كادر متقدم في الحزب(…. ) اذ قال تحدثت مع عضو مكتب سياسي في الحزب في وقت الاحتلال الامريكي للعراق وقلت له كيف تعيدون فلان للحزب في لجنة حزبية هامة وهو سقط سياسياً واعترف على التنظيم وكان عضو فرقة في حزب صدام؟ كان جواب عضو المكتب السياسي المدعو(………،)ماذا تريد رفيق افضل ان يذهب هذا الرفيق للأحزاب الاسلامية…….؟! مبروك للقيادة المتنفذة اليمينية والإصلاحية -الليبرالية في الحزب اليوم. هذه بعض الحقائق الموضوعية وغيري يعرف اكثر من ذلك،قادة،كادر، اعضاء في الحزب. عليهم التحرك من خلال مواقعهم الحزبية لكشف الحقائق لاعضاء الحزب ومعرفة من هو المسؤول الأول عن كل ذلك وغيره، ويتم محاسبته واتخاذ اقصى العقوبات بحقه لانه خان الحزب وغدر برفاقه، عكس ذلك،ان القيادة المتنفذة في الحزب منذ عام 1970 ولغاية اليوم تتحمل كامل المسؤولية لما حدث للرفاق الذين استشهدوا، او تم الغدر والخيانة سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، وان تتخذ اجراءات بحقهم تتناسب ودورهم في ذلك،والمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة عن هذه القيادة المتنفذة التحريفية والإصلاحية.

على الرفاق سواء كانوا داخل الحزب او خارجه من ان يدركوا ان حزب فهد_سلام في خطر وان يعملوا من اجل انقاذ الحزب، حزب فهد_سلام، وهذه هي مهمة جميع الرفاق اعضاء، كادر،قيادي في الحزب او خارجه، وكذلك ايضاً مهمة اصدقاء الحزب ايضاً. نقول لمن لديه خطة تهدف اضعاف ثم انهاء دور ومكانة حزب فهد_سلام في المجتمع العراقي سوف لن ينجح في ذلك،ومصير من يعمل في هذا الاتجاه سيكون مصيره في مزبلة التاريخ وهذا هو المكان الطبيعي لخونة حزب فهد_سلام، الحزب باقي رغم الطغاة والخونة، والحزب سينتصر في نهاية المطاف وسوف يتم تنظيفه من الانتهازين والمتملقين والتحريفين والوصولين والمرضى نفسيا والمتقاعسين وخونة الشعب والفكر الاشتراكي.

وصية الرفيق الخالد فهد مؤسس حزبنا الشيوعي العراقي لاعضاء الحزب.

ان مقولته المشهورة وهي(( الشيوعية اقوى من الموت واعلى من اعداد المشانق،الشيوعية هي الحياة فكيف يمكن ان تموت)). ثم اكد الرفيق فهد ((سيبقى حزبنا الشيوعي حزباً ماركسيا -لينينيا، رغم سياستنا الوطنية الرامية إلى انعتاق شعبنا ورفاهه والسعاده وفق ما علم به ماركس، انجلس، لينين وستالين…)).

##*الدراويش::هم اعضاءاو كادر، قيادي في الحزب، يتمتعون بصفة الثقة المطلقة بالقيادة، وان القيادة دائماً على صح في عملها،ولا يستخدمون العقل والفكر العلمي في تحليل سياسة حزبهم ويرفضون نقد القيادة، ولديهم عبادة القيادة، عبادة الفرد ان مستوى الوعي السياسي، الفكري متباين بين هؤلاء الدراويش،غياب الموضوعية والمنطق لديهم،وهؤلاء يشكلون خطر على بقاء وتطور ودور الحزب ومكانته في المجتمع العراقي فهم يفتقدون للرؤية الحقيقة لدور حزبهم، وهم مصرون على بقاء عقلهم مغلق مع ايمان مطلق بالقيادة وهم اشبه بالكهنة…..، فهذا يتعارض مع الفكر الماركسي -اللينيني، وبسبب هؤلاء وغيرهم دفع حزبنا الشيوعي العراقي جريمة خط اب التحريفي عام 1964،التحالفات السياسية الفاشلة في عام 1973،الجبهة اللاوطنية، جود جوقد، التحالف مع اياد علاوي، الالوسي، والتحالف مع سائرون واخيراً مع الجنابي وحاتم حطاب، ومع الفارق في المقارنة ما حدث خلال المدة 1985-1991 للاتحاد السوفيتي وتحت غطاء ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها وما اقدم عليه الخائن والعميل الامبريالي غورباتشوف وفريقه العلني-الخفي المرتد في تفكيك الاتحاد السوفيتي واختفاء اكبر حزب شيوعي في العالم ، عدد اعضاءه نحو 20 مليون عضو ، لم يفعلوا شيء ضد الخا ئن والعميل غورباتشوف . .

6/6/2020