تسجيل 1268 إصابة بكورونا و26 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 1268 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة. وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص (٨٦٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (أمس)،

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣). وسجلت (١٢٦٨) إصابة جديدة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٦٥، بغداد/ الكرخ: ٢٤٣، مدينة الطب: ٩٧، النجف: ٢٨، البصرة: ١٢١، السليمانية: ٩١، اربيل: ٣٩، دهوك: ٣، كربلاء: ٢٨، واسط: ٩٧، كركوك: ٣، ديالى: ١، بابل: ٤٣، ميسان: ٣٩، الديوانية: ٤٠، ذي قار: ٦٨، المثنى: ١٢، صلاح الدين: ٢٥، الانبار: ٢٢، نينوى: ٣”.

كما سجلت 28 حالة وفاة، مقابل ٢٨٢ حالة شفاء. وبهذا يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الفايروس ١٢٣٦٦ حالة.